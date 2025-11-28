Ова се најдобрите начини за складирање на маслиновото масло за да се зачува неговиот квалитет и свежина

0 SHARES Сподели Твитни

Маслиновото масло е основна состојка во многу домови, а како што објаснуваат експертите, многумина го скратуваат неговиот рок на траење поради неправилно складирање.

Имено, еден од нив изјавил дека загревањето на маслото на кој било начин води до побрзо расипување бидејќи го забрзува распаѓањето на соединенијата во него.

Според експертот за складирање и директор на „Quality Bottles“, Роуланд Кинг, една грешка при складирањето на маслиновото масло е многу честа.

„Чувањето на маслиновото масло покрај шпоретот или на директна сончева светлина е еден од најблиските начини за негово уништување. Маслиновото масло е чувствително на топлина и светлина. И двата фактори ја забрзуваат оксидацијата, што ги разградува природните антиоксиданси во маслото, што доведува до губење на аромата, вкусот и хранливата вредност. На крајот, маслиновото масло останува расипано“, рече Кинг.

Тој истакна дека, во согласност со растечката цена на маслиновото масло, неправилното складирање ги чини многу домаќинства.

„Кога маслото оксидира, буквално фрлате пари. Дури и малите зголемувања на температурата, како топлината од вашиот шпорет или шпорет, можат да го скратат неговиот век на траење“, рече тој.

Дополнително, тој објасни како најдобро да се чува маслиновото масло за да се зачува неговата свежина и квалитет.

„Најдоброто место за маслиново масло е ладен, темен кабинет, подалеку од каков било извор на топлина. Ако го користите секојдневно, корисно е да префрлите помала количина во темно шише и да го одржувате главното снабдување правилно засладено. Ова ќе го одржи маслото свежо подолго време и ќе избегне непотребно трошење“, рече Кинг.

