Ова се најлошите пијалоци за здравјето на вашите заби

Стоматолог откри кои пијалоци се најлоши за вашите заби, а одговорот може да изненади многумина. Д-р Дипа Чопра, главен стоматолог во „Вајтс Дентал“, објасни дека пијалоците што се богати со шеќер и киселина се најштетни за глеѓта. „Шеќерот ги храни бактериите што предизвикуваат кариес, додека киселината може да омекне и да ја изеде глеѓта, заштитниот слој на вашите заби“, изјави таа за Express.co.uk.

Опасноста од таканаречените „здрави пијалоци“

д-р Чопра истакнува дека може да изненади многумина што дури и пијалоците што се претставуваат како „здрави“ можат да бидат многу штетни за забите. Таа додаде дека овошните сокови и смутијата се друга група пијалоци што можат сериозно да ги оштетат забите. Иако содржат природни шеќери, тие сепак ги хранат бактериите што предизвикуваат кариес, а цитрусните овошја се особено богати со киселини, кои, ако ги пиеме често, дополнително ја трошат глеѓта.

Проблемот со спортските и енергетските пијалоци

Д-р Чопра предупредува дека спортските и енергетските пијалоци се исто така проблематични.

„Тие исто така можат да бидат лоши за вашите заби. Многу од нив содржат лимонска киселина, за која студиите покажаа дека е многу корозивна за глеѓта“, рече таа.

Како да се намали штетата

Сепак, стоматологот има неколку совети за оние кои не сакаат да се откажат од своите омилени пијалоци.

„Ако уживате во вакви пијалоци, можете да направите многу за да ги заштитите забите ако ги пиете со оброци, наместо да ги пиете голтки во текот на денот. Исто така, добра идеја е да пиете вода потоа“, советува таа.

Најдобри алтернативи за заби

Според неа, кога станува збор за здравјето на забите, најдобриот избор за дневна консумација е водата. Таа ја одржува устата хидрирана, помага во отстранувањето на остатоците од храна и бактериите и не ги изложува забите ниту на шеќер ниту на киселини.

Млекото исто така може да биде добар избор. Богато е со калциум, кој е важен за здравјето на коските и силната забна глеѓ. Млекото исто така може да помогне во неутрализирање на киселините во устата и да придонесе за обновување на глеѓта. Минералната вода исто така може да биде помалку штетна, под услов да е незасладена и без додадени ароми. Кокосовата вода е исто така добар избор за жед бидејќи содржи калиум, калциум, магнезиум и електролити.

