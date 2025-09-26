Ова се најчестите грешки што ги правите при чистење на подовите во вашиот дом

0 SHARES Сподели Твитни

Чистиот и сјаен под е основа на уреден дом, но начинот на кој го одржувате честопати може да направи повеќе штета отколку корист. Според тоа, важно е да ги избегнете најчестите грешки при триењето на подот.

Ако сакате вашите подови да останат убави, долготрајни и без дамки, важно е да обрнете внимание на тоа како ги миете и со какви производи ги третирате.

Најчестата грешка при нивното користење е користењето премногу вода. Иако многу луѓе мислат дека ова ќе го направи подот почист, вишокот влага носи само проблеми. Дрвените и ламинатите површини лесно отекуваат, додека кај плочките, нечистотијата влегува во споевите и создава простор за бактерии. Идеалното решение е добро исцедена крпа, бидејќи подот треба да биде влажен, а не натопен.

Друга честа грешка е користењето погрешни хемикалии. Агресивните производи можат да го отстранат заштитниот слој, да предизвикаат бојата да избледи или да остават дамки што не можат да се отстранат. Секој материјал бара свој пристап, и соодветно на тоа паркетот и ламинатот претпочитаат благи производи со заштитни додатоци, додека плочките може да се мијат и со природен раствор од оцет и вода. Со правилен избор, не само што го заштитувате подот, туку и вашиот поздрав простор за живеење.

Крпите што пуштаат влакна, истрошените метли и грубите четки можат трајно да го изгребат подот. Друга грешка е да користите ист мијалник во сите соби, па бактериите од бањата лесно завршуваат во кујната.

Поради сето ова, важно е да инвестирате во квалитетна крпа со микрофибер крпа и посебни додатоци за различни делови од домот. На овој начин, одржувате хигиена и го продолжувате животниот век на површините.

