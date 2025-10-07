Ова се најчестите навики на паровите кои остануваат во успешна врска многу години

0 SHARES Сподели Твитни

Паровите кои остануваат заедно многу години честопати делат слични обрасци на однесување што ја прави нивната врска стабилна и исполнувачка.Наместо да очекуваат совршенство, тие учат како да се справат со разликите и развиваат навики што го зајакнуваат меѓусебното почитување, разбирањето и поврзаноста.Успешните бракови не зависат од среќа или случајност, туку од доследна примена на секојдневните навики што ја зачувуваат блискоста и довербата со текот на годините. Според терапевтот Јохан Е. Чајлдс, постојат неколку навики на луѓето кои остануваат во брак повеќе од 40 години.Добрите партнери знаат како да побараат што им треба и отворено да зборуваат за чувствата.„Никој не може да ги чита мислите на некој друг, па затоа искрениот разговор е неопходен дури и кога може да предизвика лутина или непријатност. Потребна е храброст за да се соочите со вашата сакана личност, но ако не го направите тоа, се натрупува огорченост и ја оштетува врската“, објаснува Чајлдс за YourTango.Дополнително, овој терапевт понатаму наведува: „Ништо не ве одвраќа повеќе од чувството дека некој ве учи или ви наметнува совет. Предавањата честопати ве потсетуваат на детството и можат да предизвикаат одбранбени реакции. Добро функционирачките партнери избираат соработка и бараат решенија што се прифатливи за двајцата, наместо да си кажуваат еден на друг што да прават.“Исто така, таа објаснува дека ништо не функционира подобро од искреноста, бидејќи разубавувањето на фактите или претерувањето предизвикува само одбранбена реакција.„Секоја личност има свој начин на доживување на конфликтот, па затоа неговото изразување што е можно попрецизно и отворено е најдобриот начин да се спречат недоразбирања“, рече Чајлдс.Терапевтот понатаму тврди дека долготрајните бракови преживуваат затоа што партнерите преземаат лична одговорност наместо да бараат вина. Таквиот пристап поттикнува отворена комуникација и меѓусебно разбирање.„Наместо да се караат околу тоа кој е во право, партнерите кои остануваат заедно долго време се фокусирани на решението. Разликите се неизбежни, но важно е дискусијата да води кон разбирање, а не кон натпревар. Кога проблемите се решаваат отворено, блискоста и довербата меѓу партнерите стануваат уште посилни“, објаснува Чајлдс.

