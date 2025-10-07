Ова се најчестите навики на паровите кои остануваат во успешна врска многу години

0 SHARES Сподели Твитни

Паровите кои остануваат заедно многу години често делат слични обрасци на однесување што ја прават нивната врска стабилна и исполнувачка.

Наместо да очекуваат совршенство, тие учат да се справуваат со разликите и развиваат навики што ја зајакнуваат меѓусебната почит, разбирањето и поврзаноста.

Успешните бракови не зависат од среќа или случајност, туку од доследната примена на секојдневните навики што ја зачувуваат блискоста и довербата со текот на годините. Според терапевтот Јохан Е. Чајлдс, постојат неколку навики на луѓето кои остануваат во брак повеќе од 40 години.

Добрите партнери знаат како да побараат што им треба и отворено да зборуваат за своите чувства.

„Никој не може да ги чита мислите на друга личност, па затоа искрената комуникација е од суштинско значење дури и кога може да предизвика лутина или непријатност. Потребна е храброст да се соочите со вашата сакана личност, но ако не го сторите тоа, огорченоста се натрупува и ја оштетува врската“, објаснува Чајлдс за YourTango.

Дополнително, овој терапевт понатаму наведува: „Ништо не ве одвраќа повеќе од чувството дека некој ве учи или ви наметнува совет. Предавањата често ве потсетуваат на детството и можат да предизвикаат одбранбени реакции. Добро функционирачките партнери избираат соработка и бараат решенија што се прифатливи за двајцата, наместо да си кажуваат еден на друг што да прават.“

Исто така, таа објаснува дека ништо не функционира подобро од искреноста, бидејќи разубавувањето на фактите или претерувањето само предизвикува одбранбена реакција.

„Секоја личност има свој начин на доживување на конфликтот, па затоа неговото изразување што е можно попрецизно и отворено е најдобриот начин да се спречат недоразбирања“, рече Чајлдс.

Терапевтот понатаму тврди дека долгорочните бракови преживуваат затоа што партнерите преземаат лична одговорност наместо да бараат некого да обвинат. Таквиот пристап поттикнува отворен разговор и меѓусебно разбирање.

„Наместо да се караат околу тоа кој е во право, партнерите кои остануваат заедно долго време се фокусирани на решението. Разликите се неизбежни, но важно е дискусијата да води кон разбирање, а не кон натпревар. Кога проблемите се решаваат отворено, блискоста и довербата меѓу партнерите стануваат уште посилни“, објаснува Чајлдс.

