Ова се најчестите причини зошто мачките постојано се чистат

Мачките се познати по својата чистота, а многу сопственици ги избираат токму поради оваа особина.

Иако лижењето на нивното крзно е нормално однесување, во некои случаи може да се претвори во опсесија и да укажува на подлабоки проблеми, пишува The Spruce Pets.

Имено, мачките инстинктивно лижат болни или повредени места, а прекумерното лижење може да го забави заздравувањето на раните, да предизвика иритација и да го зголеми ризикот од инфекција.

Сетилото за мирис кај мачката е развиено, според експертите, дури 14 пати посилно од она кај човекот. Мачките природно се чистат себеси и своите мачиња по хранењето за да ги прикријат трагите од нивниот мирис и да го намалат ризикот од предатори. Истото однесување може да се забележи и кај домашните мачки, кои ја шепат областа околу нивната чинија со храна, што го одразува нивниот инстинкт оставен од дивината.

Лижењето ги активира жлездите кои лачат природни масла, што го одржува нивното крзно здраво, сјајно и заштитено. На овој начин, мачките исто така отстрануваат нечистотија и паразити како што се болвите.

Исто така, чешлањето им носи чувство на смиреност и релаксација на мачките, а тие го прават тоа кога сакаат да уживаат, но и кога сакаат да се поврзат со други мачки или со нивните сопственици. Лижењето луѓе често е знак на доверба и наклонетост.

Мачките се исто така чувствителни на промени во рутината, па стресот може да биде предизвикан и од преселба, ново домашно милениче, промена на распоредот на мебелот и промени во секојдневните навики во домаќинството.

