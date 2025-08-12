Ова се најчестите фрази преку кои жените изразуваат незадоволство во врските и бракот

0 SHARES Сподели Твитни

Во процесот на решавање на брачните проблеми и брачните кризи, начинот на кој некој комуницира може да открие многу за моменталната ситуација. Како што објаснуваат експертите, одредени фрази се вообичаени за жените кои се несреќни во својот брак.

Ваквите фрази, според експертите, не се нужно причина за проблемот, туку резултат на долготрајно емоционално повлекување и чувство на немоќ. Експертот за брак Џенифер Харгрејв истакнува дека несреќните сопруги често ги започнуваат своите реченици со: „Ако беше ти…“ Како што објаснува, ова е начин на размислување во кој жената ги условува своите чувства на среќа од однесувањето на нејзиниот партнер или дури и на своите деца. Наместо да ја препознае својата моќ за промена, таа верува дека решенијата се надвор од нејзина контрола.

„Таквите жени живеат чувствувајќи се заробени, иако имаат моќ да го променат својот живот“, истакнува Харгрејв.

Проблемот, тврди таа, е што оваа промена е често застрашувачка, па затоа многу жени остануваат во состојба на незадоволство затоа што е познат и болен терен.

Исто така, реченицата „Во право си, не треба да се чувствувам вака“ делува како прифаќање на туѓата перспектива, но во исто време крие емоционално повлекување од врската. Терапевтот д-р Глорија Брејм предупредува дека таквата изјава покажува дека жената престанала да верува дека нејзините потреби ќе бидат разбрани. Наместо сè уште да се обидува да се бори за она што ѝ е важно, таа ги молчи своите емоции и развива планови за излез од врската.

„Таквата жена научила дека искреноста води кон негирање, манипулација или обвинување“, вели Брејм.

Мажите често ја толкуваат оваа фраза како согласност со нивната позиција, не сфаќајќи дека нивната партнерка веќе ја разгледува опцијата за развод. Дополнително, изразот„Колку пати треба да ти го повторам тоа“ открива длабока фрустрација и емоционален замор од неисполнети потреби или постојано игнорирани молби. Кога се изговара, оваа фраза укажува на чувство дека другата личност не те слуша и дека постои хронично недоразбирање во врската.

„Ова произлегува од лоша комуникација и погрешно разбирање на емоционалните изрази на партнерот. За да се подобри комуникацијата, потребно е да се преземе лична одговорност, што кај многу луѓе недостасува“, велат експертите.

Дополнително, кога врската ја губи јасноста и заедничката цел, жените кои се чувствуваат несреќни честопати се свртуваат кон минатото. Таквото потсетување на добрите времиња станува начин за емоционален опстанок.

„Жената се држи до спомените за да го оправда останувањето во врската. Ако нема планови, заеднички цели или интимни моменти на кои може да се радува, жената почнува да се чувствува како минатото да е сè што останува. Ако партнерот не го препознава значењето на таквите реченици, лесно може да пропушти важни индикатори за тага и разочарување“, истакнува експертот.

