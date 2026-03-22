Ова се последните фотографии од Чак Норис: Седа коса и брада, познатиот моќник се бореше до крај, но… (фото)

Американскиот актер и мајстор на боречки вештини Чак Норис почина на Хаваи на 87-годишна возраст. Неговото семејство објави:

„Со тешко срце ја споделуваме веста за ненадејната смрт на нашиот сакан Чак Норис вчера наутро. Иако сакаме да ја почитуваме неговата приватност, важно е да знаеме дека беше опкружен со семејството и во мир.“

Веста за неговата смрт се прошири низ целиот свет со молскавична брзина, а многу обожаватели беа изненадени, бидејќи тој го прослави својот 86-ти роденден пред неколку дена.

Последните фотографии од актерот го покажуваат со седа коса и брада , а тој сè уште бил во одлична форма, што може да се види на фотографиите што ги споделил на својот Инстаграм профил. Сепак, се чини дека овој пат смртта сепак успеала да го победи Чак Норис.

Дури и во последните месеци, Норис одржуваше борбен дух и активен атлетски дух. Тој го прослави својот 86-ти роденден на 10 март со видео на својот Инстаграм профил на кое ги покажува своите вештини во боречките вештини, со опис: „Не стареам… Само станувам подобар“.

Што се случи?

Според TMZ, Норис бил примен во болница во среда или четврток , што изненадило многумина, бидејќи извор кој разговарал со него претходниот ден рекол дека е во добра форма, расположен и дека вежбал.

Голема ѕвезда

Чак Норис е познат на фановите ширум светот како ѕвезда на акциони филмови како што се „Атентаторот“ (1991), „Делта сила“ (1986) и „Делта сила 2: Колумбија конекција“ (1990). Тој исто така глумеше во „Исчезнат во акција“ (1984) и неговите продолженија, „Огнен одник“ (1986) и „Сопатници“ (1992). Тој беше извршен продуцент на „Вокер, Тексашки ренџер“ (1993), како и ѕвездата на филмот.

Непобедлив

Боречката кариера на Норис траеше од 1964 до 1974 година. Норис започна со порази на првите три турнири, но до 1966 година беше речиси непобедлив. Меѓу многуте титули што ги освои беа Националното првенство во карате (1966), Ол-стар првенството (1966), Светското првенство во карате во средна категорија (1967), Ол-американското првенство во карате (1967), меѓународните титули (1968), Светското првенство во професионално карате во средна категорија (победувајќи го Луис Делгадо на 24 ноември 1968 година), Ол-американското првенство (1968), Националниот турнир на шампиони (1968), Американското првенство во Танг Су и Северноамериканското првенство во карате.

Норис состави резултат од 65-5, со победи над шампионите Џо Луис, Скипер Малинс, Арнолд Уркидез, Роналд Л. Марчини, Виктор Мур, Луис Делгадо и Стив Сандерс. Од петтемина мажи што го победија Норис, тројца беа Ален Стин, Џо Луис и последниот пораз во кариерата на Норис од Луис Делгадо во 1968 година. Норис се пензионираше како непоразен професионален шампион во средна категорија во полн контакт во 1974 година.

