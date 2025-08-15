Ова се причините зошто мачките ги касаат своите сопственици

0 SHARES Сподели Твитни

Каснувањата од мачка не се секогаш знак на агресија. Тие често се начин на комуникација на мачката – изразувајќи емоции како што се страв, фрустрација, потреба за внимание, па дури и нежност.Разбирањето на ова однесување е клучно за градење подобар однос помеѓу сопственикот и домашното милениче, но и за спречување на несакани ситуации.Љубовни гризнувања и искажувања на наклонетостНекои каснувања се всушност знак на наклонетост. Мачките понекогаш лесно ги грицкаат своите сопственици за време на галење или играње – ова се нарекува „љубовни каснувања“. Ова однесување обично не е болно и често е придружено со други знаци на наклонетост како што се предење, галење или шепање. Ова е начин тие да покажат дека се чувствуваат удобно во ваше друштво.Изразување потребиГризењето може да биде и сигнал дека вашата мачка сака нешто – храна, внимание или игра. Ако ги игнорирате нејзините нежни обиди да го привлече вашето внимание, како што е триењето на ногата, таа може лесно да ве гризне за да ви даде до знаење дека ѝ треба нешто.Страв и чувство на заканаКога мачката се чувствува небезбедна или загрозена, може да реагира со каснување како форма на самоодбрана. Знаци како што се свиреж, сплескани уши, проширени зеници и подигнато крзно укажуваат дека се чувствува загрозено. Во такви моменти, најдобро е да се повлечете и да ѝ дадете простор.Преоптоварување за време на галењеМожеби сте забележале дека вашата мачка ужива да ја галат, но потоа одеднаш ве каснува или гребе. Ова однесување е познато како „галење и гризење“ – мачката првично ужива во тоа, но во одреден момент се чувствува непријатно или несигурно. Ако забележите дека таа престанува да преде, почнува да ја мавта опашката или станува вкочанета, ова се јасни знаци дека ѝ е доста.Фрустрација поради недоразбирањеМачките не зборуваат, но навистина комуницираат. Ако не ги разбираме, можат да се фрустрираат. Пример за ова е кога бараат внимание, но ние ги игнорираме – тогаш може да реагираат со мало гризење за да го привлечат нашето внимание.Грицкање во игратаМачињата често касаат за време на игра бидејќи учат преку интеракција. Меѓутоа, ако им се дозволи да ги каснат рацете или нозете, како возрасни мачки може да развијат навика да касаат посилно, што повеќе не е безопасно. Затоа се препорачува да се користат играчки наместо директен контакт со рацете.Реакција на стрес или социјален притисокМачките се исклучително територијални животни. Појавата на нова мачка во домот или дури и само нејзиниот мирис може да предизвика стрес и агресивно однесување. Во такви ситуации, ако не можам директно да го допрам „натрапникот“, можам да го исплукам фрустрирањето.Болест или физичка непријатностАко вашата мачка одеднаш почне да гризе без очигледна причина, може да чувствува болка или непријатност. Болката го прави животното почувствително и помалку толерантно. Во такви случаи, важно е да се обрне внимание на други промени во однесувањето и, доколку се сомневате на здравствен проблем, посетете ветеринар.

