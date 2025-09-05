Ова се причините зошто треба да консумирате диња

0 SHARES Сподели Твитни

Дињата е едно од најпопуларните освежителни овошја во текот на летните месеци. Со дури 90% содржина на вода, таа е клучен сојузник во хидратацијата на телото, особено во периоди на високи температури кога кожата станува сува и чувствителна поради изложеност на сонце, море или хлорирана вода.

Експертите истакнуваат дека дињата е богата со антиоксиданси и бета-каротен, кои помагаат во подготовката на кожата за изложување на сонце и се борат против слободните радикали – молекули одговорни за забрзано стареење на кожата. Затоа, дињата е природен и здрав начин да ја одржите кожата свежа и негувана во текот на летото.

Покрај корисните ефекти врз кожата, дињата има значително влијание и врз варењето на храната. Поради богатата содржина на влакна, помага за подобро исфрлање и придонесува за рамен стомак. Исто така, таа е нискокалорично овошје – 100 грама диња содржи само 34 килокалории, што ја прави погодна за оние кои внимаваат на внесот на калории.

За многу луѓе, летото може да го донесе проблемот со отечени и тешки нозе. Дињата е природен диуретик кој помага во отстранувањето на вишокот вода од телото, што го олеснува чувството на тежина во нозете. Поради високата содржина на калиум и калциум, дињата може да го намали и отокот на долните екстремитети.

Сезоната на диња трае од јули до септември, па затоа е препорачливо да ја вклучите во вашата дневна исхрана во текот на летото. Сепак, експертите советуваат дињата да се јаде сама, односно да не се комбинира со други видови овошје во овошни салати. Ваквите комбинации можат да предизвикаат надуеност и проблеми со варењето.

Идеално е да се консумира диња како ужина помеѓу оброците, бидејќи за подобро варење е подобро да се избегнува овошје веднаш по главните оброци.

Ако сакате освежителен и здрав летен оброк, дињата е одличен избор – како за кожата, така и за варењето и општата благосостојба на телото.

