ОВА СЕ СИТЕ ЛИЦА НА РАДОЈА ЗВИЦЕР! Пластични операции, 15 имиња, различни локации… „ ОПАСЕН Е И ВООРУЖЕН, ИМА ЛУЗНА“ (фото)

Бегалецот водач на кланот Кавач беше баран од Интерпол, но и од Европол, и покрај тоа што е најбараниот бегалец, тој успева да остане незабележан.

Радоје Звицер, водачот на кланот Кавач , е во бегство веќе пет години, а во меѓувреме, по него се распишани црвени потерници од Интерпол од најмалку три земји, а тој ја издаде потерницата до Европол! Иако неговото име е на листата на најбарани и најопасни бегалци во светот, тој успева да помине „под радарот“ од 2021 година , а сите се прашуваат како му успева тоа?!

Во еден од налозите за апсење, тој е опишан како „бел, мускулест, атлетски граден, со светли очи, со карактеристични лузни на телото , многу опасен и веројатно вооружен“. Исто така, се наведува дека користи најмалку 15 различни идентитети!

Сите идентитети на Радоје Звичер

– Јосип Бабиќ, роден на 06.02.1979 година во Германија– Драган Гојковиќ, роден на 08.09.1977 година во Беране– Давид Грепо, роден на 02.03.1983 година– Ференц Карољ, роден на 31.03.1975 година– Давор Ланг, роден на 25.05.1977 година вобр.30.07. 1978 година во Котор– Крсто Марос, роден на 31.07.1978.– Жељко Папиќ, роден на 11.03.1980 година во Љубљана. – ЛеосСалоникиос , роден на 29 септември 1987 година во Солун . Швајцарец, роден на 31 јули 1978 година – Радое Звитер, роден на 20 декември 1982 година – Радои Звисер, роден на 21 декември 1982 година

Во рамките на потрагата по него, црногорската полиција, поточно повеќе од 100 специјалци, вчера од раните утрински часови претресуваа вили во которските населби Кавач и Тиват, како и станови и приватни плажи на брегот, во потрага по овој меѓународен бегалец.

– За време на оваа операција, полицијата пронајде и привремено заплени четири скапи возила во гаражи и приватни паркинзи, меѓу кои едно со продажна вредност од околу половина милион евра , како и околу 17.000 евра во готово, за кои ќе се вршат проверки за потеклото, како и средствата за комуникација и техничката опрема што ги користеле споменатите лица, што ќе биде предмет на понатамошни проверки. Надлежното државно обвинителство е информирано за настаните – соопшти црногорската полиција. Како што наведоа, во тек е понатамошна работа за пронаоѓање бегалци и откривање на сите видови криминал.

Да ве потсетиме дека Радоје Звицер е означен како едно од најбараните лица во Европа , а во белешката што се однесува на него се наведува дека е „опасен и веројатно вооружен“. Европол издаде потерница по него во 2024 година, врз основа на барање на австриската полиција, а неодамна беа објавени и две јавни потерници на веб-страницата на Интерпол.

Фотографија што водачот на кавачкиот клан им ја испратил на своите колеги од болницата.

– Едната е потерница на Австрија за шверц со дрога, а другата е барање на Црна Гора за негово апсење, кое покрај трговијата со дрога и организирањето криминална група, се однесува и на убиства, обиди за убиства и поттикнување на други лица на ликвидација – потсетува изворот и додава дека Република Србија распишала и потерница по Швајцарецот.

– Србија издаде потерница по него поради сомнение дека бил водач на криминална група осомничена за неколку убиства, како и за обиди за убиства – потсетува соговорникот. Исто така, името на Свицер е вклучено во дел од постапките за убиствата на „скаларите“ во Атина и Крф, кои ги водат грчките истражни органи, а се споменува и во врска со шверцот на повеќе од седум тони кокаин во рамките на „балканскиот картел“.

На двете страници објавени од Интерпол, има и фотографии од шефот на „барот“ каде што може да се види дека го променил личниот опис, ја пуштил и избричил брадата, а најверојатно во меѓувреме ја надградил и косата.

– На две фотографии има кратка коса и истакнати бакенбарди, додека на две фотографии има значително погуста коса, а на едната дури има и шишки над горниот дел од челото. Јасно е дека, покрај тоа што ја расте и бричи брадата, со текот на годините Свицер направил одредени корекции за да го промени својот личен опис – вели соговорникот на Курир, додавајќи дека веројатно се подложил на пластична хирургија во годините на бегство.

Австриските медиуми објавија дека се чини дека „најбараниот криминалец исчезнал“ , но дека нивната полиција е решена да го пронајде.

Балканот и Јужна Америка

Како што е наведено во Австрија, Швајцарецот е осомничен дека организирал група од најмалку десет лица кои се обвинети за шверц на 83 килограми кокаин во Виена. Сепак, како што додаваат, тоа не е сè. Тие откриваат дека Швајцарија е поврзана со планирањето на ликвидацијата на членовите на нивниот клан во Виена.

– Сепак, тоа убиство не се случи. Засега, полицијата одбива да даде повеќе информации за тоа, но и да открие кој бил целта – објавуваат медиумите.

– Пронаоѓањето на Швајцарија нема да биде лесна задача. Водачот на кланот Кавач отсекогаш изгледал како дух. Всушност, малку се знае за него. Тој може да биде било каде, на Балканот, во остатокот од Европа или дури и во самата Австрија каде што неговото семејство доаѓало на скијање. Можеби е и во Јужна Америка, на континентот на кокаин – додадоа истражителите за австриските медиуми.

Лична карта на водачот на Кавчани

Име: Радоје

Презиме: Звицер

Место на раѓање: Котор – Црна Гора

Адреса: Шкаљари 120

Датум на раѓање: 20 декември 1982 година.

Националност: Црна Гора

