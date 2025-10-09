Ова се точните мерки на сол за совршена кисела зелка: Најдобриот начин за пресметување

0 SHARES Сподели Твитни

Секоја домаќинка знае – тајната на успехот на киселата зелка е во вистинската количина сол. Премалку – зелката се расипува. Премногу, не може да се јаде.

Кога ќе се појави буре во дворот, а куќата мириса на зелка и сол – знаете, зимата е близу. Киселата зелка не е само зимско јадење, туку е традиција. Но, како да се направи правилниот сооднос на сол и вода?

Златното правило: 2 проценти сол

Најбезбедниот, научно и практично докажан начин да не направите грешка е да користите 2 проценти сол на вкупната количина зелка и вода.

Ова значи дека 200 грама сол оди во 10 килограми зелка. Или едноставно 20 грама сол за секој килограм зелка.

Ако ја полевате зелката со саламура (мешавина од вода и сол), држете се до истиот процент: 20 г сол на 1 литар вода.

Како едноставно да го пресметате

Не мора да бидете хемичар. Доволно е вага и лажица – 1 рамна лажица сол е околу 20 грама. Значи, ако имате 10 кг зелка, ви требаат околу 10 лажици сол.

Која сол да ја користите

За најдобар резултат, користете груба морска или камена сол, без јод, бидејќи јодот може да го забави процесот на ферментација.

Силната кујнска сол може да се користи само ако немате друга, но ризикот од пресолување е поголем бидејќи полесно може да се „заглави“ меѓу листовите.

Мал трик: сол слој по слој

Наместо да ставате сè одеднаш, посолете ја зелката ред по ред. Посипете го секој слој рамномерно, лесно притиснете ја со раката и оставете ја да го испушти својот сок. Ова рамномерно ќе ја распореди солта и ќе избегне пресолени делови.

Саламура – срцето на ферментацијата

Кога ќе ја наредите зелката, прелијте ја подготвената саламура (2 проценти сол) врз неа. Зелката мора да биде целосно потопена, без никакви откриени лисја, бидејќи може да се формира мувла.

Идеалната температура за маринирање е помеѓу 15 и 20 степени Целзиусови. Кога ќе започне ферментацијата (по неколку дена), ќе слушнете тивко „шушкање“ – знак дека сè оди добро.

Уште неколку корисни совети

Ако на површината се појави пена или бел слој – само отстранете го, тоа е нормално. Ако претпочитате поблаг вкус, можете да истурите дел од саламурата по еден месец и да додадете чиста, зовриена вода.

Складирајте ја зелката во постуден дел од куќата или подрумот, по можност на околу 10 степени.

Едноставна математика – совршена зелка

Значи, запомнете го едноставното правило: 2 проценти сол – ниту грам повеќе, ниту грам помалку.

Ова е мерката што гарантира дека вашата зелка ќе биде крцкава, сочна и совршено маринирана – исто како што ја правеле нашите баби.

