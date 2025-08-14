Ова се три знаци кои укажуваат дека на вашата врска ѝ се ближи крајот

0 SHARES Сподели Твитни

Студија од 2025 година, објавена во „Journal of Personality and Social Psychology“, откри јасен образец кај повеќе од десет илјади учесници: задоволството од врската не опаѓа нагло кон крајот.Наместо тоа, поминува низ фаза на „терминален пад“ што започнува години пред самиот раскин, со поостар пад во месеците што водат до раскинувањето, објаснува психологот Марк Траверс. Иако истражувањата сугерираат јасен пат, повеќето луѓе не ги препознаваат знаците на време, пишува Psychology Today.Студијата покажа дека задоволството од врската опаѓа побрзо од општото задоволство од животот, што беше поизразено кај партнерите кои не го иницираа раскинувањето. Ако се прашувате дали сте во врска од љубов или само од навика, еве три знаци кои можат да укажуваат дека веќе сте во фазата пред раскинување.Чувствувате олеснување кога го замислувате животот без партнерФантазирањата за слобода често се случуваат пред раскинување, не затоа што сакате да го повредите партнерот, туку затоа што сакате повторно да се чувствувате како себеси. Повеќе не замислувате заедничка иднина, туку се препуштате на соништата за живеење според свои услови. Запрашајте се како би било да се разбудите без товарот на врската или постојаниот емоционален притисок.Студија од 2024 година, објавена во списанието Behavioral Sciences, покажа дека паровите со пониски нивоа на емпатија и среќа пријавиле значително повисоки нивоа на прегорување во нивните врски. Падот на среќата беше најсилниот предиктор за прегорување, посилен дури и од приходите, должината на бракот или бројот на деца. Прегорувањето не секогаш се манифестира како конфликт; тоа често произлегува од исцрпувањето на емоционалните ресурси. Љубовта можеби не е исчезната, но вашата способност да ја носите е.Постојано сте исцрпени и не знаете зоштоКога постојано се извинувате, се прашувате или го потиснувате она што сакате да го кажете, вашето тело почнува да тагува пред вашиот ум дури и да го сфати тоа. Емоционалниот напор стана потежок од врската што се обидувате да ја одржите. Сè што ве интересира е да се разбудите доволно одморени за да го поминете денот.Траверс додава дека студија од 2023 година објавена во списанието „Семејни односи“ открила дека емоционалната исцрпеност често е поврзана со нееднаква распределба на емоционалниот труд. Кога едниот партнер, обично жената, постојано презема поголем дел од товарот, тие исто така пријавуваат повисоки нивоа на замор. Оваа нерамнотежа расте постепено, секој пат кога молчите затоа што го цените мирот повеќе отколку да бидете во право.Заморот може да се појави и како физиолошки одговор. Студија од 2018 година во списанието Psychoneuroendocrinology откри дека по емоционално набиените интеракции, двајцата партнери пријавиле поголем замор, дури и кога немало отворена расправија. Ако сте уморни од преправањето дека сè е во ред, тоа може да биде знак дека врската завршува.Постојано се прашуваш дали треба да си заминеш.Во фазата пред раскинување, честопати ќе се најдете себеси како ги споредувате добрите времиња со лошите, идните планови со минатите грешки. Почнувате да се чувствувате како да сте единствените што се мачат и секој ден станувате сè поосамени. Можеби нема очигледна причина да си заминете, но нема ни доволно добри причини да останете.Студија од 2024 година, објавена во списанието Emotion, откри дека луѓето кои чувствувале конфликт поради својот партнер честопати доживувале „ментален удар“, преминувајќи од желба за блискост кон повлекување. Оваа неодлучност го обликувала нивното однесување, од прекумерно размислување до емоционално повлекување.„Ако прашањето „Дали треба едноставно да си одам?“ постојано ви се враќа, веројатно тоа веќе не е прашање, туку одговор што се обидувате да го игнорирате“, вели психологот Траверс. Понекогаш најјасниот знак дека врската завршува не е она што се случува меѓу вас, туку она што повеќе не се случува во вас. И тоа е делот што луѓето често го забележуваат последен, заклучува тој.

