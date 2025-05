Ова се 10-те најголеми воени воздухопловни сили во светот за 2025 година: Шестото место ќе ве изненади

0 SHARES Сподели Твитни

Во денешниот свет, силната војска повеќе не е само бројна супериорност на копнените сили, туку и воздушната моќ стана подеднакво важна. Брзината, брзиот одговор и способноста за контрола на небото станаа клучни елементи на одбраната на една земја.Затоа многу земји денес инвестираат во развој и модернизација на своите борбени воздухопловни сили за да бидат подготвени за современи закани.Денес, во 2025 година, имаме јасен преглед на земјите што имаат најголеми воздухопловни сили во светот. Ова рангирање е базирано на податоци собрани до 2024 година и е објавено во 2025 година од страна на World Population Review, објави порталот Aviationa2z .Largest Air Forces in the World in 2025, No.6 Will Surprise You https://t.co/uVBSFTNGEZ— Rettiwt.Arsh. (@rettiwt_Arsh) May 27, 2025Земјите се рангирани според вкупниот број на воени авиони во употреба, што ни дава увид во распределбата на глобалната воздушна моќ. Еве еден преглед на десетте земји со најголеми воздухопловни сили во 2025 година.1. Соединетите Американски Држави – Вкупно авиони: 14.486Соединетите Американски Држави продолжуваат да бидат убедливо водечки во однос на воздушната моќ, и со огромна маргина. Со повеќе од 14.000 авиони, Америка не само што има најголема флота, туку и најнапредна технологија во воздухот.Од најсовремени ловци како F-35 Lightning II и F-22 Raptor, до масивни бомбардери како B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, САД го покриваат секој сегмент од воздушното војување.Воздухопловните сили на САД вклучуваат авиони од повеќе гранки на Воздухопловните сили, морнарицата, морнаричкиот корпус и армијата, создавајќи сеопфатна мрежа за воздушна одбрана.Нивната способност за брзо реагирање и дејствување на глобално ниво ги прави воздухопловните сили на САД неспоредливи по сила и дострел, со стратешки бази низ целиот свет што овозможуваат моќта да се проектира каде и да е потребно.2. Русија – Вкупно авиони: 4.292Русија продолжува да зазема една од водечките позиции меѓу светските воздухопловни сили со повеќе од 4.000 воени авиони. Неговата флота вклучува моќни бомбардери како што е Ту-160 „Бел лебед“ и напредни ловци како што се Су-35 и поновиот Су-57 .Руските воздухопловни сили имаат долга традиција во производство на издржливи и сигурни авиони, способни за работа во тешки услови. Земјата продолжува да инвестира во модернизација и зачувување на својата воздушна моќ за поддршка на воените операции и дома и во странство.Руската воздухопловна индустрија останува значаен глобален играч, бидејќи многу земји продолжуваат да користат руски авиони и да бараат руска воена воздухопловна технологија.3. Кина – Вкупно авиони: 3.304Кинеските воздухопловни сили брзо пораснаа и претрпеа значајни реформи во последниве години. Воздухопловните сили на Народноослободителната армија сега имаат голем број напредни борбени авиони, вклучувајќи го домашно произведениот стелт ловец J-20 и повеќенаменскиот J-16 .Ова проширување е дел од поширока стратегија за модернизација на вооружените сили на Кина и за зајакнување на нејзиното регионално влијание.Кина инвестираше многу во развој на сопствени производствени капацитети за авиони, намалувајќи ја зависноста од странска технологија и градејќи моќен систем за воздушна одбрана.4. Индија – Вкупно авиони: 2.296Индија има четврта најголема флота на воени авиони во светот, со повеќе од 2.200 авиони, позиција што може да изненади многумина, со оглед на релативно неодамнешниот подем на Индија како голема воена сила.Индиските воздухопловни сили, заедно со авионите на Армијата и морнарицата, постојано се модернизираат и стекнуваат нова опрема. Овој раст укажува на фокусот на Индија на одбраната на своите долги граници и исполнувањето на регионалните безбедносни обврски.Индија управува со разновиден арсенал на авиони, вклучувајќи руски борбени авиони Су-30МКИ, француски авиони Рафал и домашно развиени Техас.Земјата активно го промовира домашното производство на одбрана преку иницијативи како што е „Произведено во Индија“, со цел намалување на зависноста од странски добавувачи и градење на сопствени капацитети во воздухопловната индустрија.5. Јапонија – Вкупно авиони: 1.459Јапонија изгради силни и добро опремени воздухопловни сили, со модерни борбени авиони и софистицирани извидувачки авиони. Јапонските воздушни сили за самоодбрана користат напредни авиони Ф-35 Лајтнинг II, заедно со надградени ловци Ф-15J.Нејзината воздушна моќ игра клучна улога во националната одбрана и регионалната безбедност, особено со оглед на стратешката позиција на Јапонија и континуираните тензии во регионот.Јапонските воздухопловни сили, исто така, поддржуваат стратешки партнерства со глобалните сојузници, особено со САД, преку заеднички воени вежби и програми за размена на технологија. Земјата продолжува да инвестира во авиони од следната генерација и системи за воздушна одбрана.6. Пакистан – Вкупно авиони: 1.434Пакистан разви една од најголемите воздухопловни сили во Јужна Азија. Флотата на воздухопловните сили на Пакистан се состои од комбинација од американски авиони Ф-16, кинески авиони ЈФ-17 Тандер и француски ловци Мираж.Оваа флота е дизајнирана да обезбеди и одбрана и одвраќање, формирајќи клучен дел од воената моќ на земјата.Пакистан продолжува да инвестира во развојот на своите воздухопловни сили за да биде во чекор со регионалните случувања, особено преку партнерства со Кина во развојот и набавката на нови авиони.7. Јужна Кореја – Вкупно авиони: 1.171Јужна Кореја изгради силни воздухопловни сили за да се справи со уникатните безбедносни предизвици во регионот. Со повеќе од 1.100 авиони, Воздухопловните сили на Република Кореја се фокусирани на висок степен на борбена готовност, подобрување на точноста и модернизација на технологијата. Овој фокус е особено важен поради тековните тензии на Корејскиот Полуостров. Јужна Кореја управува со модерна флота, вклучувајќи авиони F-35A Lightning II, ловци KF-16 и домашни авиони за обука KAI T-50.Земјата, исто така, инвестираше многу во развојот на својот ловец КФ-21 Борамае, демонстрирајќи ја својата посветеност на технолошката независност.8. Египет – Вкупно авиони: 1.093Египет одржува голема и разновидна воена воздухопловна флота, со над 1.000 авиони кои служат на различни стратешки цели. Египетските воздухопловни сили користат мешавина од американски Ф-16, француски ловци Рафал и руски авиони.Нивните воздухопловни сили се обучени за различни мисии, од воздушна одбрана и борбени операции до поддршка на мировните мисии во регионот.Стратешката локација на Египет на раскрсницата меѓу Африка, Азија и Блискиот Исток ја прави неговата воздушна моќ особено важна за регионалната стабилност и безбедносните операции.9. Турција – Вкупно авиони: 1.069Турција разви модерна и флексибилна воздухопловна сила која служи и на националните интереси и на обврските кон НАТО алијансата. Неговата флота поддржува и национална одбрана и мисии на НАТО , и вклучува комбинација од летала со екипаж и сè пософистицирани беспилотни летала.Турција се појави како значаен играч во областа на беспилотните летала, а нејзините беспилотни летала „Бајрактар“ добиваат меѓународно признание.Турската воздухопловна индустрија значително порасна, фокусирајќи се на домашните потреби и извозот, додека ја одржува интероперабилноста со стандардите на НАТО.10. Франција – Вкупно авиони: 972Франција ја затвора листата на десетте најголеми воздухопловни сили со силни и разновидни воздухопловни сили кои имаат влијание далеку над нејзината големина. Француските воздухопловни и вселенски сили користат напредни повеќенаменски ловци „Рафал“, заедно со транспортни и извидувачки авиони дизајнирани за брз одговор.Француските авиони се користат и за национална одбрана и за мисии низ Европа, Африка и Блискиот Исток.Француските воздухопловни сили играат клучна улога во операциите на НАТО и се важна компонента на европските одбранбени иницијативи, а воедно ги поддржуваат и француските прекуокеански територии и поранешни колонии преку разни безбедносни договори.ЗаклучокЗначи, ова е воздушната хиерархија за 2025 година. Свет каде што моќта на една земја не се мери според територијата или населението, туку според тоа колку авиони може да крене на небото. Четвртото место на Индија е извонреден успех и ја потврдува растечката стратешка важност и воените капацитети на таа земја.Индискиот воздухопловен сектор постигна значителен напредок преку проекти како што е лесниот борбен авион „Теџас“, развиен од „Хиндустан Аеронаутикас Лимитед“.Додека некои земји се задоволни да останат цврсто на земја, овие десет земји одлучија да дозволат небото да биде граница – буквално.Во свет каде што најголемите проблеми често доаѓаат од воздухот, можеби не е лоша идеја да имате неколку илјади авиони во приправност – за секој случај!

