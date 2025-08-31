Ова се 3-те најпосетувани градови во Светот!

0 SHARES Сподели Твитни

Со оглед на тоа што Олимпијадата почнува наскоро и се проценува дека 15 милиони туристи ќе го посетат Париз само ова лето, привлечени од блескавата Ајфелова кула, наградуваната гастрономија и високата култура, би очекувале Париз да биде најпосетуваниот град во светот.

Или можеби Њујорк и неговиот Бруклински мост, зелени урбани паркови и бескрајни кластери од блескави облакодери, па дури и Канкун, со своето светски познато гостопримство, луксузни сместувања и најбрилијантните сини води.

За некои може да биде изненадување што иако се најдоа во проширената топ-10 листа, не се ни блиску до победа, како што потврди и „Еуромонитор интернешнл“, кој неодамна ги прегледа бројките за меѓународни пристигнувања за различни дестинации низ светот.

Дубаи, Обединети Арапски Емирати

Футуристичка метропола каде што скијачките центри во срцето на пустината и зградите кои се издигнуваат над 800 метри стануваат реалност, Дубаи е трет најпосетуван град во светот, а минатата година беше домаќин на 16,8 милиони гости. Со своите иновативни хотели, вклучително и одморалиштето во облик на месечина што наскоро ќе биде отворено, и големите планови за зголемување на должината на јавните плажи за 400 отсто, овој скапоцен камен од Блискиот Исток ќе привлече сè поголем број посетители во текот на наредните години.

Лондон, Велика Британија

Лондон, кој од „Оксфорд економикс“ беше прогласен за најинтелигентен град на планетата, е и најпосетуваниот град во светот, според истражувањето на „Еуромонитор интернешнл“. Неговите викторијански знаменитости, вклучително и архитектонски икони како Биг бен и Тауер бриџ, се чини дека се на списокот на сите патници во последно време, толку многу што 18,8 милиони туристи го посетија овој град во 2023 година.

Иако времето може да биде доста лошо, Лондон ги нуди сите услови за незаборавно патување. Со својата богата историја и космополитско чувство, ќе се заљубите во овој град без оглед дали врне или е сончево.

Истанбул, Турција

Сместен помеѓу Источна Европа и Западна Азија, Истанбул е водечка туристичка дестинација во светот, привлекувајќи 20,2 милиони гости, според најновите податоци, што го прави најпосетуваниот град во светот.

Ова е значителен раст од 26 отсто во споредба со претходната година. Истанбул е познат по своето богато византиско и отоманско наследство, прекрасните царски џамии и уникатната локација на два континента.

Зошто Истанбул е толку популарен?

Како најголемо културно срце во земјата, Истанбул е познат по своите историски споменици, вклучувајќи ја „Света Софија“ од 6 век и кулата Галата. Туристите доаѓаат од областите Балат и Фенер и раздвижените чаршии преполни со стока. Истанбул останува релативно прифатлива дестинација, со цени за оброци и сместување кои се достапни за западните туристи.

Политичка отвореност на визниот режим

Дарежливата визна политика на Турција значително придонесе за популарноста на Истанбул. Поголем број странски државјани можат да го посетат Истанбул без виза, што го прави атрактивна дестинација за туристите кои сакаат да ја избегнат бирократијата.

