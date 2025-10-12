Овие два вида планк се најдобриот избор за вежбање и обликување на вашите стомачни мускули

0 SHARES Сподели Твитни

Планкот се смета за една од најкорисните вежби за зајакнување на стомачните мускули за стабилност на телото. Сепак, за да бидат видливи резултатите од оваа вежба, клучно е да вклучите варијации кои дополнително ги „предизвикуваат“ мускулите и спречуваат стагнација.

Варијацијата на планкот со подигнување на нозете ги активира не само стомачните мускули, туку и долниот дел од грбот, задникот и нозете. Мала промена, како што е подигање на едната нога, додава дополнителен стрес бидејќи телото мора да одржува рамнотежа. Со редовно изведување на оваа вежба, стомакот станува поцврст, а долниот дел од телото станува посилен и постабилен.

Покрај подобрувањето на рамнотежата, оваа вежба ја зголемува издржливоста бидејќи активира повеќе мускулни групи истовремено. Се препорачува бавно и контролирано движење и одржување на правилна форма во текот на целото времетраење на вежбата.

Страничниот планк е корисен за обликување на латералните стомачни мускули, но и за зајакнување на рамената и стабилизирање на колковите. Освен за тонирање на половината, помага и за подобрување на држењето на телото и намалување на ризикот од болки во долниот дел од грбот.

Овој вид вежба бара силна контрола на телото и правилно дишење, бидејќи дури и најмалото движење на колковите може да го намали ефектот на вежбата. Тренерите советуваат да се држи планкот кратко, но прецизно, бидејќи квалитетот на движењето е поважен од времетраењето.

