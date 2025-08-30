Овие домашни и градинарски растенија можат да бидат штетни за вашите мачки

0 SHARES Сподели Твитни

Многу популарни собни и градинарски растенија честопати можат да бидат отровни за мачките, па затоа е важно да обрнете внимание на тоа што има во вашиот дом.

Имено, криновите често се користат како декорација во домовите, но иако на прв поглед може да изгледаат безопасни, тие можат да бидат опасни за домовите со мачки.

Мачките се природно љубопитни и имаат тенденција да го истражуваат својот простор со душкање и грицкање на многу предмети, вклучувајќи растенија. Ако дојдат во контакт со крин, без разлика дали со јадење дел од растението, лижење на поленот или пиење вода од садот, мачките можат да бидат отруени, пишува PetMD.

Експертите предупредуваат дека сите видови крин се токсични за мачките и можат да предизвикаат акутно оштетување на бубрезите, што во некои случаи завршува со смрт.

Два вида се особено опасни: лилјаните, односно крин и дневните лилјани. Токсинот што доведува до тешки последици за мачките не е познат. Покрај тоа, еден од најлошите начини да се отруете е преку поленот. Мачката не мора нужно да го јаде растението, но доволно е да се допира до цветот, по што поленот ќе остане на нивното крзно. Поради фактот што мачките се педантни животни кои редовно се чистат, тие внесуваат отров во телото со лижење на нивното крзно.

Симптомите на труење со крин може да се појават во рок од неколку часа од изложеноста, а сопствениците треба да обрнат внимание на раните знаци како што се повраќање, пена во устата, губење на апетит и летаргија кај домашните миленици.

Ако се сомневате дека вашата мачка дошла во контакт со кринот на кој било начин, треба да се консултирате со ветеринар. Освен криновите, други популарни домашни и градинарски растенија можат да бидат отровни за мачките.

Меѓу нив се лалињата, нарцисите, азалеите, олеандерот, бршленот и калата. Покрај тоа, превенцијата е најдобрата заштита. Корисно е да изберете растенија кои се безбедни за вашите мачки, како што се рози без трње, сончогледи, орхидеи или гербери.

