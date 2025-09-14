Овие знаци покажуваат дека вашето дете се чувствува запоставено

0 SHARES Сподели Твитни

Како што децата растат и минуваат низ многу фази, им е потребно внимание, сигурност и чувство на припадност кон своите родители и околината. Меѓутоа, кога тоа не е случај, се појавуваат одредени модели на однесување кои укажуваат дека детето се чувствува запоставено.Многу психолози и терапевти објаснуваат дека препознавањето на овие знаци е неопходно за соодветен одговор и може да му помогне на детето да го врати чувството на поврзаност и поддршка.Имено, ако детето одеднаш почне да се повлекува во себе, да избегнува разговори или да се повлекува од семејните активности, тоа може да биде знак дека се чувствува игнорирано. Експертите истакнуваат дека децата понекогаш избираат тишина затоа што чувствуваат дека никој не ги слуша, а таквото однесување може да доведе до чувство на осаменост на долг рок.Друг знак на чувство на занемарување може да биде постојаната потреба за внимание, дури и преку несоодветно однесување. Терапевтите објаснуваат дека децата понекогаш избираат да се однесуваат лошо или да бидат гласни затоа што тоа е единствениот начин да го привлечат вниманието на своите родители. Иако ова може да изгледа како детска непослушност, честопати крие подлабока потреба за љубов и прифаќање.Децата кои се чувствуваат запоставени може да покажат ненадејни промени во расположението, од лутина до тага, без очигледна причина. Ваквите промени често укажуваат дека детето доживува внатрешна несигурност бидејќи се чувствува невидливо. Ова може да биде повик до родителите да обрнат поголемо внимание и да понудат поддршка.Друг знак дека детето се чувствува игнорирано може да биде тешкотијата во концентрирањето или падот на академските перформанси. Кај децата во развој, недостатокот на емоционална поддршка може да влијае на мотивацијата и способноста на детето да се фокусира на задачите. Ова е често начин децата несвесно да изразат незадоволство и потреба за внимание.Децата кои се чувствуваат запоставени од своите родители понекогаш почнуваат претерано да им угодуваат на другите и се обидуваат да бидат „совршени“. Ова може да биде обид да се привлече внимание преку пофалби, иако на долг рок ова може да ги оптовари децата и да создаде притисок секогаш да бидат најдобри во сè.Препознавањето на овие знаци рано може да им помогне на родителите да им го посветат на своите деца вниманието што им е потребно и да изградат чувство на сигурност и поврзаност.

Пронајдете не на следниве мрежи: