Овие навики често ги занемаруваат партнерите, а тие се клучни за надминување на предизвиците во врската

Експертите за врски споделија сознанија за клучните елементи на успешна врска што многу парови ги занемаруваат, а кои можат да помогнат во надминувањето на предизвиците.Еден клучен фактор за успешна врска што многу парови го занемаруваат е учењето како правилно да се расправаат, вели терапевтот Џејкоб Мергендолер. Тој објаснува дека повеќето парови даваат приоритет на победата пред разбирањето на партнерот за време на конфликт, пропуштајќи го растот што доаѓа со решавањето на конфликтот.„Можно е да се комбинираат љубезноста и нежноста со борба. Тие не се меѓусебно исклучуваат. Можеме да се зближиме поради конфликтот, но за да го направиме тоа, мора да стигнеме до суштината на она за што всушност се бориме“, рече Мергендолер.Експертите истакнуваат дека паровите често не пристапуваат кон конфликтот со „регулиран нервен систем“. Ова се случува кога лицето реагира дефанзивно и негативно поради реакцијата „бори се или бегај“.„Петминутната пауза кога ќе забележите реакција „бори се или бегај“ може да спречи расправии за оригиналниот проблем и навредливи коментари дадени додека сте вознемирени“, истакнуваат експертите.Покрај тоа, важноста на ко-регулацијата – процесот на почитување на индивидуалноста на партнерот за време на конфликт – исто така се смета за суштинска. Целта се менува од обид за убедување во искрено разбирање, дури и ако на крајот се постигне само компромис.Паровите често ја занемаруваат важноста на личниот простор и индивидуалноста, стремејќи се кон романтизираната идеја дека двајца стануваат едно.„Наместо само да планирате состаноци, одвојте време намерно да си поставувате прашања еден на друг на кои веќе не ги знаете одговорите, како што се прашања за соништа, стравови, спомени или идни надежи“, велат експертите.Психологот д-р Саманта Вејтен, исто така, истакнува дека недостатокот на чувство за хумор може да уништи врска. Според неа, чувството за хумор често е показател за интелигенција, а неговиот недостаток може да доведе и до недостаток на почит.„Ако партнерите не можат да се смеат еден на друг, тие често не се чувствуваат поврзани“, рече таа.Препорачливо е паровите да имаат едно заедничко и едно посебно хоби.„Тоа поттикнува партнерство, поврзаност и радост, почитувајќи ја секоја личност поединечно“, тврди Вејтен.

