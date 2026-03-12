Овие намирници ве дебелеат без да сте свесни за тоа

0 SHARES Сподели Твитни

Зголемувањето на телесната тежина честопати не е резултат на една нездрава храна, туку комбинација од секојдневни избори и навики. Исто така, храната што изгледа здрава може да стане проблем ако се консумира во големи количини или со додаден шеќер и масти.

Многу луѓе веруваат дека зголемувањето на телесната тежина е главно поврзано со брза храна, слатки и газирани пијалоци. Сепак, постојат и намирници кои на прв поглед изгледаат здрави, но поради нивниот состав, содржина на шеќер или калориска вредност, можат да придонесат за зголемување на телесната тежина ако се консумираат често или во големи количини.

Овошни сокови и смутија

Иако често се сметаат за здрава алтернатива на газираните пијалоци, овошните сокови и смутијата можат да содржат големи количини на природни шеќери. Кога овошјето се цеди или блендира, дел од влакната што ја забавуваат апсорпцијата на шеќерот се губат. Резултатот е пијалок што може да има речиси иста количина шеќер како засладените сокови, но без чувство на ситост.

Гранола и енергетски плочки

Гранолата и разните енергетски плочки често се рекламираат како здрави закуски. Сепак, многу производи содржат дополнителни шеќери, сирупи и масла, што значително ја зголемува нивната калориска вредност. Доколку се консумираат без контрола на порциите, тие лесно можат да станат скриен извор на вишок калории.

Ароматизирани јогурти

Јогуртот е генерално здрава храна, но ароматизираните варијанти често содржат значителни количини на додаден шеќер. Една чаша таков јогурт може да има повеќе шеќер од десерт, што го прави помалку здрав избор отколку што мислат многу луѓе.

Сушено овошје

Сувото овошје е хранливо и практично за ужина, но процесот на сушење концентрира шеќери и калории. Мала шака сушено овошје може да содржи значително повеќе калории од истата количина свежо овошје, што го олеснува претераното консумирање.

Салати со калорични преливи

Салатата често се смета за лесен оброк, но додатоците како кремасти преливи, сирење, пржени крутони или мајонез можат значително да ја зголемат калориската содржина на јадењето. Во некои случаи, таквата салата може да има повеќе калории од класично главно јадење.

Кафе со додатоци

Обичното црно кафе речиси и да нема калории, но пијалоците што содржат шлаг, ароматизирани сирупи, шеќер и полномасно млеко можат да бидат вистинска калорична бомба. Доколку се консумираат секојдневно, тие можат да станат значаен извор на дополнителни калории.

The post Овие намирници ве дебелеат без да сте свесни за тоа appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: