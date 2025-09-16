Овие намирници можат да ви помогнат да го намалите целулитот по породувањето

0 SHARES Сподели Твитни

По бременоста, многу жени се соочуваат со физички промени кои можат да влијаат на нивната самодоверба, а целулитот е еден од најчестите предизвици.Добрата вест е дека со едноставни домашни методи и паметен избор на храна, може да се постигне видливо подобрување. Подолу ви даваме корисни совети и препораки за исхрана кои можат да ви помогнат да го намалите целулитот на здрав и одржлив начин по породувањето – без скапи третмани или строги диети.Ленено семеЛенот е одличен за здравјето на кожата бидејќи помага во регулирањето на нивото на естроген и може да го подобри производството на колаген. Можете да го додадете во појадок, смути или да го консумирате самостојно.Хидратантна хранаВклучете храна што има висок процент на вода и природни хидратантни состојки, како што се свеж зеленчук, лубеница, бобинки, краставица, целер и цитрусни овошја. Водата игра клучна улога во исфрлањето на токсините и спречувањето на надуеност и сувост на кожата.Храна богата со растителни влакнаЗеленчукот, јаткастите плодови, семките и бобинките придонесуваат за здравјето на дигестивниот систем, контролата на апетитот и хормонската рамнотежа. Исто така, антиоксидансите од овие намирници помагаат во заштитата на кожата од оштетување од слободните радикали.Ограничување на шеќер и солВисокиот внес на шеќер може да доведе до воспаление, задржување на течности и акумулација на масти, сите фактори што го влошуваат изгледот на целулитот. Истото важи и за прекумерниот внес на сол.Избегнување на рафинирани брашна и житаркиПроизводите направени од бело брашно и рафинирани житарки брзо се претвораат во шеќер и придонесуваат за зголемување на внесот на калории. Наместо тоа, изберете интегрални житарки и храна што го зголемува колагенот. Коскената супа е добар природен извор на колаген и аминокиселини како што е глутаминот.

Пронајдете не на следниве мрежи: