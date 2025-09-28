ОВИЕ НАМИРНИЦИ НАЈМНОГУ ДЕБЕЛЕАТ: Ги уништуваат цревата и се целосно нездрави

0 SHARES Сподели Твитни

Лошата исхрана, недоволната активност, недостатокот на сон, стресот, алкохолот не доведува само до дебелеење, туку и до многу бројни здравствени проблеми.

Следниве намирници најмногу дебелеат, затоа внимавајте колку често ги конзумирате.

Шеќер

Според некои научници шеќерот претставува “најраспространета дрога”, од која има многу зависници. Шеќерот претставува причина за многу здравствени проблеми и болести, како што е дијабетес, а покрај тоа, има и висока калорска вредност и е главната причина за создавање на масни наслаги кај многу луѓе ширум светот.

Сирење

Иако сирењето за смета за квалитетна намирница, која е богата со протеини, сирењто содржи и голема количина на масти, порати што тешко се вари. Особено жолтото сирење.

Компир

Компирот не треба често да се конзумира. 100 грама компир содржат 87 калории.

Алкохол

Луѓето често не внимаваат ниту што јадат ниту што пијатт. Имено, газираните пијалоци, разнитe сокови, а особено алкохолoт содржат калории што ги прават мастите во телото. Со други зборови, алкохолот го спречува телото да гори масти и го стимулира ослободувањето на кортизол, хормон на стрес кој ги уништува мускулите и го поддржува формирањето на маснотии.

Намирници од бело брашно

Тестенините, белиот леб, белиот ориз, белите колачи содржат високо гликемичен индекс што ги создаваат несаканите масни наслаги.

