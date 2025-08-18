Овие намирници најпозитивно влијаат на подобрување на крвната слика: Ослободете се од главоболките, тахикардија, слабост…

0 SHARES Сподели Твитни

Железото игра многу важна улога во многу метаболички процеси во телото. Учествува во синтезата на хемоглобинот кој транспортира кислород од белите дробови до сите клетки, како и многу важни ензими. Го поддржува растот и ја зајакнува отпорноста на телото на инфекции.

Во просек, нашето тело содржи околу 3 грама железо (жените околу 2,8 грама и мажите 3,8 грама), од кои најголемиот дел е таканаречено функционално железо, додека остатокот се складира. Дневните потреби за овој минерал зависат од возраста, полот и здравствената состојба на телото. Препорачаната дневна доза за мажи е 10 милиграми, додека за жените е двојно поголема, од 18 до 22 милиграми. Во продолжение ви споделуваме совети за подобрување на крвната слика.

Кои се причините за зголемување на ризикот од анемија?

Еднолична исхрана

Прекумерна употреба на алкохол

Прекумерно внесување кафе и пијалаци со кофеин

Драстични строги диети

Недоволен внес на свежо овошје и зеленчук

Како да се поправи крвната слика?

Спанаќот е особено корисен за подобрување на крвната слика бидејќи е богат со оксална киселина која ја намалува апсорпцијата на железо. Од друга страна, употребата на храна со многу витамин Ц ја поттикнува апсорпцијата на железото.

Препорачуваме да испиете чаша цеден сок од портокал со оброкот. Можете да ја дополните вашата исхрана со витамин Ц преку суплементи (до 2 грама на ден). Исто така, се препорачува да поминувате што повеќе време на свеж воздух и да пешачите најмалку 60 минути дневно.

Како да ја подобрите крвната слика преку исхраната?

Подобрувањето на крвната слика преку исхраната треба да ви биде приоритет. Железото најдобро се апсорбира во телото преку храната. Заради поголеми потреби, жените апсорбираат поголем процент од овој минерал од храната од мажите, а истото важи и за децата во споредба со возрасните. Анемијата може да се лекува со правилна и соодветна исхрана.

Храна која може да влијае на подобрување на крвната слика:

жолчки од јајце

морска храна

цели зрна

зеленчук

кајсии

цреши

суво овошје

Сите наведени намирници помагаат за подобра апсорпција на железото. Недостатокот на железо, од друга страна, доведува до замор, слабост, бледило, главоболка, раздразливост, исцрпеност, па дури и палпитации на срцето. Може да придонесе и за недостаток на концентрација, намален имунитет и склоност кон инфекции.

