Овие намирници не треба да се јадат на празен стомак, но 90% од луѓето го започнуваат денот со нив

Сите добро знаеме дека појадокот е најважниот оброк во денот. Ни ја дава потребната енергија за најдобар почеток на денот, но и го спречува несаканото прејадување. Како што објаснуваат диететичарите, наутро треба да консумираме храна која содржи големи количини на протеини, витамини и минерали за да бидеме подготвени за денот што ни претстои. Сепак, постојат одредени намирници кои никогаш не треба да ги јадеме наутро, поточно на празен стомак, пишува The Economic Times.

Цитруси

Цитрусното овошје особено треба да се избегнува наутро, предупредуваат диететичарите. Има кисел вкус бидејќи содржи големи количини на лимонска киселина. Поради ова, конзумирањето на агруми го зголемува производството на киселина во желудникот, а доколку се консумираат на празен стомак може да доведат до непријатни киселини и други проблеми.

Кафе

Кафето го стимулира производството на таканаречената хлороводородна или желудечна киселина кога се консумира на празен стомак. Горушица, гастритис и надуеност се предизвикани токму од овој ефект, па затоа диететичарите советуваат никогаш да не консумираме кофеин веднаш наутро.

Месни производи

Прекумерното консумирање месни производи, особено црвеното месо, е поврзано со високо ниво на холестерол и негативно влијание врз здравјето на срцето, тврдат диететичарите. Месните производи се најчесто ладни производи, кои многу луѓе ги јадат наутро со леб или намази.

Зачинета храна

Зачинетата храна е уште еден вид на храна што треба да се избегнува прво наутро. Како што објаснуваат диететичарите, оваа храна може да предизвика силни болки кога се консумира на празен стомак, да ја оштети слузницата на желудникот, а може да дојде и до варење.

Бел леб

Како што сугерира неговото име, белиот леб се прави од рафинирано бело брашно, кое брзо го зголемува нивото на шеќер во крвта. Покрај тоа, неговото консумирање на празен стомак е поврзано и со зголемени воспалителни процеси во организмот.

