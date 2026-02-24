Овие намирници штитат од рак на дебелото црево

0 SHARES Сподели Твитни

Влакната играат клучна улога во здравјето на цревата, а истражувањата покажуваат дека можат да го намалат ризикот од рак на дебелото црево, болест која е во пораст, особено кај помладите возрасни. Гастроентерологот д-р Саураб Сети ги истакна намирниците кои го поддржуваат здравјето на дебелото црево, промовираат здрав цревен микробиом и штитат од рак на дебелото црево.

Лубеница

Лубеницата е на врвот на листата бидејќи неодамнешните истражувања покажаа дека има едно од најсилните заштитни ефекти против рак на дебелото црево. Се смета дека нејзината висока содржина на ликопен придонесува за оваа придобивка со поддршка на здравјето на клетките во дебелото црево, објавува SheFinds.

Јаболка

Јаболката се богати со растителни влакна и антиоксиданси и имаат моќен заштитен ефект врз дебелото црево. Редовната консумација помага во одржувањето на здраво варење и ги храни корисните бактерии во цревата.

Киви

Кивито е уште едно овошје богато со растителни влакна кое го поддржува цревниот микробиом. „Кивито може да го поттикне празнењето на цревата и да спречи запек“, објаснува д-р Сети, истакнувајќи дека тоа е лесен и вкусен начин за подобрување на здравјето на дигестивниот систем.

Агруми

Цитрусните овошја, вклучувајќи ги лимоните, лиметите, портокалите и грејпфрутот, се богати со витамин Ц и антиоксиданси. Овие хранливи материи не само што го поддржуваат целокупното здравје, туку и го поттикнуваат развојот на здрав цревен микробиом, што може да помогне во намалувањето на ризикот од рак на дебелото црево.

Бобинки

Боровниците, малините и капините се богати со растителни влакна и полифеноли. Овие соединенија ги хранат здравите цревни бактерии и го намалуваат воспалението, кое е поврзано со превенција од рак на дебелото црево.

Леќа

Леќата е исклучително богата со растителни влакна, кои содржат и растворливи и нерастворливи влакна. Ова помага во одржувањето на редовните празнења на цревата и создава поволна средина во цревата, со што се намалува ризикот од рак на дебелото црево.

Овес

Овесот е богат со растворливи влакна, особено бета-глукан, кој помага во варењето на храната и ја поддржува здравата цревна обвивка. Вклучувањето на овесот во вашата исхрана може да помогне во регулирањето на варењето на храната и да го поддржи здравјето на дебелото црево.

Значи, вклучувањето на овие намирници богати со растителни влакна во вашата неделна исхрана може да ви помогне да го заштитите дебелото црево и да го одржите здравјето на дигестивниот систем. „Влакната не се само прашање на редовност. Станува збор за создавање средина во цревата што го намалува воспалението и помага во спречување на сериозни болести како што е ракот на дебелото црево“, заклучи д-р Сети.

