Овие намирници ќе ви помогнат подобро да спиете цела ноќ

Сонот е неопходен за сите нас, но за жал сè повеќе луѓе не добиваат доволно. Но, за да почнете да ги надоместувате изгубените зимски часови, обидете се да ја прилагодите вашата исхрана.

Според GoodHouseKeeping, консумирањето повеќе минерали како калиум, магнезиум, калциум и железо може да помогне во активирањето на производството на мелатонин, хормон одговорен за регулирање на спиењето.

Истражувањата покажуваат дека некои специфични намирници како цреши, јаткасти плодови и овесна каша содржат својства што предизвикуваат спиење и ви помагаат побрзо да заспиете.

Кога се приближува времето за спиење, избегнувајте тешка пржена храна, алкохол, кофеин (како кафе, чај и енергетски пијалоци) и храна што предизвикува горушица како доматен сос или сок од портокал.

Тие можат да имаат сосема спротивен ефект и да ве држат будни подолго. Држете се до доцните ноќни закуски наведени подолу и мирниот сон ќе биде ваш.

Ф’стаци

Ф’стаците се вистинско помагало за спиење, содржат протеини, витамин Б6 и магнезиум, кои придонесуваат за подобар сон. Сепак, воздржете се од јадење претерано големи порции.

Не надминувајте порција јаткасти плодови од 30 грама. Сè што има премногу калории може да има спротивен ефект, односно да ве држи будни.

Лубеница

Бидејќи дехидрацијата може да влијае на вашата способност да заспиете и да останете заспани, изборот на овошје како лубеница може да ги надомести сите недостатоци. Порција лубеница ќе ве хидрира пред спиење и ќе го елиминира гладот ​​по вечерата поради влакната и волуменот.

Банани

Магнезиумот и калиумот во бананите служат како мускулни и нервни релаксанти. Витаминот Б6 што се наоѓа во овошјето, исто така, го претвора триптофанот во серотонин, што дополнително ја зголемува релаксацијата.

Бадеми

Бадемите содржат триптофан и магнезиум, кои помагаат природно да се намали мускулната и нервната функција, а воедно да се стабилизира срцевиот ритам.

Исто така, ќе ви одговара путер од бадеми или кикирики. Намачкајте го врз крекери, банана или тост. Повторно, количината треба да биде помала од една лажица за да не се чувствувате премногу сити пред спиење.

Темно чоколадо

Не грижете се, можете да јадете чоколадо дење и ноќе. Темното чоколадо содржи серотонин, кој го опушта телото и умот, а постојат и други здравствени придобивки што ги има темното чоколадо.

Овесна каша

Можеби треба да пробаш да јадеш чинија овесна каша откако ќе се стемни за да ти помогне да спиеш преку ноќ.

„Овесната каша го стимулира производството на инсулин слично како лебот од цело зрно. Природно го зголемува нивото на шеќер во крвта и ве прави поспани. Овесот е исто така богат со мелатонин, кој го опушта телото и ви помага да заспиете“, вели нутриционистката Синтија Паскела.

Смокви

Смоквите содржат калиум, магнезиум, калциум и железо. Овие минерали помагаат во протокот на крв и контракцијата на мускулите, што е од суштинско значење за заспивање. Освен што ги елиминира вашите желби за десерт, секоја смоква содржи и дополнителни влакна за да ве држи сити.

Хумус

Овој намаз од леблебија е уште еден одличен извор на триптофан. Ако се разбудите гладни среде ноќ, тоа обично значи дека не внесувате доволно калории во текот на денот.

Сливи

Хранливите материи во сливите, како што се витаминот Б6, калциумот и магнезиумот, помагаат во производството на мелатонин, хормон кој го регулира сонот. Користете ги сливите како додаток на оброците или јадете ги сами околу 30 минути пред спиење.

Билни чаеви

Не е изненадувачки, но билни чаеви имаат мноштво својства за поттикнување на спиење. Камилицата е одлична за смирување на нервите пред спиење. Исто така, хидрира и го смирува желудникот, како и чајот од ѓумбир.

Цреши

Најдобриот начин да се наспиете добро е да го зголемите внесот на мелатонин. Црешите заедно со јаткастите плодови и овесот се природен извор на мелатонин. Кога се јадат редовно, тие можат да помогнат во регулирањето на циклусот на спиење.

