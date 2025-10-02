Овие пет навики покажуваат дека сте добар родител

0 SHARES Сподели Твитни

Семејниот психотерапевт Мелани Мекграт сподели со YourTango пет работи што родителите ги прават за да откријат дека се на вистинскиот пат во нивното родителство.Меѓу нив, играњето се издвојува како најважна „детска работа“. За бебињата тоа е лазење, за малку постарите деца играње со коцки, цртање. Важно е секој родител да си игра со своето дете. Експертите тврдат дека забавата и шегата заедно го подобруваат расположението, ги зајакнуваат и ги вежбаат деловите од мозокот што ги прават луѓето креативни. Покрај тоа, најсреќните спомени од детството се оние исполнети со забава, радост и смеа.Доброто родителство бара одредена жртва. Кога ќе признаете и прифатите дека повремените негативни чувства за родителството се нормални и не се знак на неуспех, ќе можете здраво да ги обработите тие емоции, наместо да дозволите тие да се развијат во огорченост.Современиот психоаналитичар Томас Лајнаф истакнува дека многу родители очекуваат детето да биде успешно и готов производ.„Малку родители се свесни дека детето е работа во тек. Многумина не се свесни дека детето само открива уникатен потенцијал и се стреми да го оствари. Сè станало натпревар, што го прави детето да се чувствува осамено“, рече тој.Многу луѓе веруваат дека добро дете е успешно дете, но во ова натпреварување, децата лесно се изгоруваат. Затоа границите се важни во секој поглед. Познавањето на границите, поставувањето и почитувањето на границите се важни. Границите ги смируваат родителите и ја намалуваат анксиозноста.Родителите честопати се чувствуваат виновни што одвојуваат време за себе, а понекогаш и другите ги осудуваат за тоа. Сепак, колку почесто и подобро се грижите за себе, толку сте поподготвени да го дадете она што се бара од вас како родител. Покрај тоа, родителите се модели за своите деца во тоа како да бидат здрави. Кога родителите се грижат за себе, тие не само што ги намалуваат здравствените ризици поврзани со стресот, туку и се пример за здраво однесување.Дополнително, грешките се една од најдобрите алатки за учење. Кога правите грешки со вашите деца и учите како да ги исправите тие грешки, ги правите подобри. Со тоа, им испраќате и порака на вашите деца дека кога доживувате болка, можете да учите од вашите грешки и да ги исправите работите.

