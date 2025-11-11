Овие пет навики се клучни за долг и здрав живот

0 SHARES Сподели Твитни

Повеќето луѓе сакаат да живеат подолго, без разлика дали за себе или за да поминат повеќе време со своето семејство, деца и внуци. Иако генетиката игра улога, начинот на живот е клучен за долговечноста. Познатиот кардиохирург д-р Џереми Лондон открива пет едноставни, но научно докажани навики кои можат значително да ви го продолжат животниот век, пишува „Тајмс оф Индија“ .

Редовно вежбање

Вежбањето не е само начин за согорување калории. Д-р Лондон истакнува дека редовната физичка активност ги зајакнува срцето, коските и мускулите, а воедно го намалува и ризикот од хронични заболувања како дијабетес и срцев удар.

За време на вежбањето, телото поефикасно го користи кислородот, го намалува воспалението и го забрзува метаболизмот, што го забавува процесот на стареење. Покрај тоа, физичката активност ја стимулира функцијата на мозокот, ја подобрува меморијата и фокусот и помага во спречување на когнитивниот пад.

„Дури и умерена прошетка секој ден може да ви додаде години во животот“, нагласува д-р Лондон.

Вежбањето ослободува ендорфини – природни хемикалии кои го намалуваат стресот и го подобруваат расположението.

Урамнотежена исхрана

Она што го јадеме има директно влијание врз секоја клетка во нашето тело. Според д-р Лондон, исхраната богата со овошје, зеленчук, интегрални житарки, јаткасти плодови и посни протеини го снабдува телото со антиоксиданси и хранливи материи кои ги штитат клетките од оштетување.

Квалитетната исхрана ја одржува вашата тежина стабилна, шеќерот во крвта и холестеролот под контрола, а имунолошкиот систем силен. Дури и малите промени, како што се избегнување на преработена храна и зголемување на внесот на храна од растително потекло, можат значително да придонесат за подолг и поздрав живот.

Блиски врски

Истражувањата покажуваат дека луѓето кои имаат силни, поддржувачки врски живеат подолг и поздрав живот. Д-р Лондон објаснува дека емоционалната поврзаност со семејството и пријателите го намалува стресот, го стимулира ослободувањето на ендорфини и штити од депресија.

„Чувството на љубов и поврзаност го зајакнува имунолошкиот систем и отпорноста на телото“, вели д-р Лондон. Социјалната поддршка ги активира центрите за среќа во мозокот, ги намалува чувствата на осаменост и го продолжува животниот век.

Квалитетен сон

Одморот е неопходен за долг живот бидејќи за време на спиењето телото ги обновува клетките и го зајакнува имунолошкиот систем. Квалитетниот сон помага во обновата на мускулното ткиво, ја одржува хормоналната рамнотежа и ги чисти токсините од мозокот.

„Кога сме доволно одморени, телото функционира подобро и ризикот од хронични заболувања е намален“, истакнува д-р Лондон.

Недостатокот на сон, од друга страна, го забрзува стареењето и ја осиромашува енергијата. Затоа, важно е да се даде приоритет на редовен ритам на спиење, техники за релаксација и кратки паузи во текот на денот.

Топлинска терапија

Според д-р Лондон, топлинските терапии, како што се сауните, ја стимулираат циркулацијата, го намалуваат крвниот притисок и го намалуваат воспалението. Редовните сесии во сауна можат да ја подобрат функцијата на срцето и да го забрзаат закрепнувањето по физички напор.

„Топлината му помага на телото да се опушти, а на умот да се ослободи од стресот, што на долг рок го забавува стареењето“, вели д-р Лондон.

Сепак, тој предупредува дека сауната и топлинските терапии треба да се користат само под надзор на професионалец.

Спроведувањето на овие пет навики може целосно да го промени начинот на кој старееме. Според д-р Лондон, доследноста е клучна: секој ден што го поминуваме грижејќи се за нашето тело и ум ни носи долгорочни придобивки и подолг, подобар квалитет на живот.

