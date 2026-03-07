Овие пет пијалоци ќе ви помогнат да го намалите крвниот притисок

0 SHARES Сподели Твитни

Справувањето со високиот крвен притисок (хипертензија) често започнува со едноставни, секојдневни навики, вклучувајќи и внимателна исхрана.

Некои сокови од зеленчук и овошје можат да бидат корисни за здравјето на вашето срце, вклучително и поддршка на поздрав крвен притисок.

Сок од домати

Сокот од домати може да го намали крвниот притисок, делумно поради неговата содржина на калиум. Студија од 2025 година од Индонезија ги опфати мажите и жените на возраст од 40 до 70 години со висок крвен притисок.

Учесниците пиеле по една порција сок од домати секое утро во текот на шест недели. До крајот на студијата, групата што пиела сок од домати забележала поголем пад и на систолниот (горен број) и на дијастолниот (долен број) крвен притисок во споредба со групата што пиела само вода.

Сок од краставица

Истата студија покажа дека сокот од краставица може да помогне и во намалувањето на крвниот притисок. Во студијата, мажите и жените пиеле по една порција сок од краставица секое утро во текот на шест недели. Нивниот систолен и дијастолен крвен притисок се намалил повеќе од групата што пиела само вода.

Истражувачите веруваат дека содржината на калиум и вода во краставиците може да му помогне на телото да се ослободи од вишокот натриум и, со текот на времето, да поддржи поздрав крвен притисок.

Сок од калинка

Сокот од калинка може да помогне во намалувањето на крвниот притисок, особено кај возрасни со хипертензија. Обемниот преглед на минатите студии покажа дека во 11 од 17 прегледани испитувања, возрасните, претежно на возраст меѓу 20 и 60 години, покажале мали падови на систолниот и дијастолниот крвен притисок по пиење сок од калинка во текот на неколку недели.

Сок од цвекло

Некои истражувања покажуваат дека нитратите можат да помогнат во намалувањето на крвниот притисок. Нитратот, кој се наоѓа во сокот од цвекло, е хранлива материја што вашето тело ја претвора во друга хранлива материја, азотен оксид, што може да помогне во намалувањето на крвниот притисок.

Студија од 2024 година ги комбинирала резултатите од 11 клинички испитувања во кои учествувале приближно 350 возрасни лица на возраст од 40 до 70 години со хипертензија. Во многу од овие студии, луѓето кои пиеле сок од цвекло богат со нитрати имале мал пад на систолниот крвен притисок во споредба со оние кои пиеле сок без нитрати, вода или ништо.

Сок од грејпфрут

Грејпфрутот има висока содржина на вода и калиум и може да помогне во намалувањето на крвниот притисок кога се консумира со сок од цвекло.

Истражувачите тестирале како сокот од цвекло, со или без сок од грејпфрут, влијаел на крвниот притисок кај здрави возрасни лица. Во различни денови, тие пиеле или сок од цвекло богат со нитрати со сок од грејпфрут, сок од цвекло со вода или сок од цвекло без нитрати со сок од грејпфрут. И двата пијалоци од цвекло богати со нитрати го намалиле систолниот крвен притисок, но мешавината од цвекло и грејпфрут го намалила систолниот крвен притисок малку повеќе од другите.

