Овие промени ќе привлечат вистинска љубов во вашиот живот

Несвесните навики, минатите стравови и моделите на однесување честопати се како невидливи ѕидови што ја спречуваат вистинската личност да влезе во вашиот живот.За љубовта навистина да влезе во вашиот живот, потребно е да ослободите простор за неа. Ова значи дека мора да промените одредени ставови и однесувања што ве кочат и да ја препознаете вашата улога во неуспешните врски.Љубовта не доаѓа како награда за чекање, туку како резултат на вашата подготвеност да го отворите срцето и да бидете тоа што навистина сте. Само на овој начин можете да привлечете некого кој ќе ве сака искрено и трајно.Една од најголемите пречки за љубовта е товарот на минатите разочарувања. Сеќавањата на неуспешни врски, предавства и болни искуства се носат несвесно и се пренесуваат на новата личност. Ова создава маѓепсан круг во кој секоја нова врска започнува со недоверба, страв и очекување дека истото ќе се случи повторно.За да привлечете вистинска љубов, треба да се ослободите од она што било. Простувањето не само што ја ослободува другата личност, туку и вас. Кога ќе се ослободите од тие рани, го ослободувате вашето срце и ум за нова енергија и си давате шанса да сакате без товар или споредба.Дополнително, самодовербата и чувството на самопочит се клучни за квалитетот на една врска. Ако не се гледате себеси како некој што заслужува љубов, почит и внимание, веројатно ќе се задоволите со помалку отколку што заслужувате.Луѓето со ниска самодоверба привлекуваат партнери кои ги потврдуваат нивните внатрешни сомнежи. Првиот чекор кон вистинската љубов е да ја пронајдете во себе. Кога ќе научите да ги цените вашите квалитети, да ги препознаете вашите граници и да не се задоволувате со помалку од она што ви треба, ќе привлечете партнери кои ве гледаат онака како што се гледате себеси.Само кога ќе престанете да се плашите од отфрлање и ќе се покажете себеси какви што сте, ќе привлечете личност која навистина ќе ве сака такви какви што сте.

