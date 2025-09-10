Овие работи ја убиваат СТРАСТА во врската: Заради нив луѓето СЕ ОДДАЛЕЧУВААТ од партнерите и помалку водат љубов

0 SHARES Сподели Твитни

Неодамна објавените научни студии открија што ја убива страста во врската и зошто луѓето помалку водат љубов со своите партнери. Имено, психолозите го следеле сексуалниот живот на неколку стотици учесници за да го откријат одговорот на ова прашање. Како што пишува „Power Of Positivity“, главната причина е недостатокот на ентузијазам, проследен со недостаток на личен простор и време.

– Неактивноста во креветот и недоразбирањето во таа област по некое време може да ги раздвои луѓето и да доведе до други проблеми во врската. Откријте ги навреме и на тој начин спречете оддалеченост од партнерите – изјавил авторот на истражувањето Менелеос Апостоло. Имено, личноста која сфаќа дека на партнерот му недостига ентузијазам кога е сексот во прашање, се чувствува угнетено. Една од многуте причини е премногу време на работа, а само на четврто место е лошиот секс и недоразбирањето со партнерот за овој проблем.

Освен тоа, причините поради кои сексот со партнерот со текот на времето станува непривлечен се расправиите, разликите во карактерот и злоупотребата. Партнерите кои оттогаш станале родители велат дека немаат доволно време и простор да водат љубов.

