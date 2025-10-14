ОВИЕ СЕКОЈДНЕВНИ НАВИКИ ГИ УНИШТУВААТ ВЕНИТЕ: Престанете да го правите ова и ќе го намалите ризикот од проширени и болни вени!

0 SHARES Сподели Твитни

Отечените, истакнати и грутчести вени можат да се појават кај секого. Тие обично не се опасни, но се многу непријатни за справување. Иако не можете секогаш да го спречите нивното развивање, прекинувањето на некои навики може да го намали ризикот од проширени вени.

Бричење

Ако сте навикнати брзо да се бричите и често да се сечете, ова може да има лош ефект врз вашите вени.

Заборавате да ексфолирате

Иако ексфолијата сама по себе не може да спречи проширени вени, начинот на кој ги масирате нозете додека го втривате производот може да помогне. Ова ја стимулира циркулацијата, што им помага на вашите вени да не „виснат“.

Трчате често

Некои вежби го зголемуваат ризикот од проширени вени. Кога трчате, волуменот на крвта се зголемува, што може да ги оштети и вените и циркулацијата со текот на времето.

Јадете премногу шеќер

Шеќерот предизвикува зголемување на крвниот притисок, што може да ги оштети или ослабне вашите вени. Исто така, може да предизвика воспаление во крвните садови, што може да ја спречи крвта да тече правилно и да предизвика вените да се зголемат и испакнат.

Носите ремени

Можеби изгледаат добро, но тесните ремени ја ограничуваат циркулацијата, што го отежнува крвта да стигне до нозете и остатокот од телото. Носете удобна, широка облека – вашите вени ќе ви бидат благодарни.

Спиете на грб

Оваа положба ќе помогне да се забави појавата на брчки, но не е најдобриот избор ако страдате од проширени вени. Најдобро е да спиете на лева страна, бидејќи го намалува притисокот врз најголемата вена во вашето тело, која е на десната страна. Ова ќе помогне да се одржи циркулацијата и да се спречи натрупување на згрутчувања на крвта во вените.

Пронајдете не на следниве мрежи: