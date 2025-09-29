Овие три навики ќе ви ја подобрат продуктивноста на работа

0 SHARES Сподели Твитни

Ако долгиот список на деловни обврски ви претставува проблем кога одите на работа, експертите велат дека е време да го преиспитате вашиот пристап кон продуктивноста.Според извршната директорка на „Nourished Life Coaching&Consulting“, Алисон Тибс, долгорочното подобрување на продуктивноста бара солидна основа на позитивни навики.„Кога луѓето ја гледаат продуктивноста, тие честопати размислуваат само за тоа кога се на работа. Работи како што е тоа како го започнувате денот всушност имаат огромно влијание. Премногу често, успешните луѓе се обидуваат да ги максимизираат своите перформанси со жртвување на сонот и работа за време на паузите“, вели Тибс.Таа тврди дека луѓето кои веруваат дека мора да работат доцна во ноќта или рано наутро честопати се прегоруваат. Според неа, грижата за себе е клучна за одржување на фокусот и издржливоста.„Усовршете ја вашата утринска рутина“Некои од советите што тој ги препорачува се пред сè да ја усовршите вашата утринска рутина.Ако вашето типично утро вклучува станување од кревет и брзање кон работа, тогаш ја саботирате вашата продуктивност.„Повеќето луѓе брзаат низ своите утра. Само ќе се напијат кафе и ќе си заминат, а потоа е како да не сте се погрижиле за себе“, рече Тибс.Пред да почнете ментално да се справувате со вашата листа на обврски, Тибс советува да одвоите малку време за дишење и фокусирање. Таа го започнува денот со медитација, 15 минути јога, а потоа брза прошетка на отворено.„Тоа е едноставна рутина што можам да ја правам каде било и која лесно се интегрира во мојот живот. Кога ќе седнам на моето биро, се чувствувам подготвена, ментално, емоционално и физички на добро место“, тврди таа.Според неа, идеалната утринска рутина е едноставна и одржлива.„Заштитете ги вашите „часови за напојување““Дополнително, таа советува да ги заштитите вашите „часови со моќ“. Тибс истакнува дека повеќето луѓе се во својата врвна продуктивност неколку часа на ден, а „часовите со моќ“ се најдобро време да се фокусирате на важна работа. Тибс забележала дека се чувствува најдобро помеѓу 10 часот наутро и пладне.„Тоа се моментите кога знаете дека навистина можете да се фокусирате. Тогаш вашиот мозок работи најдобро и навистина можете да го изградите денот околу тоа. За да ги искористите максимално вашите „часови со енергија“, потребна е одредена подготовка“, рече таа.Таа препорачува отстранување на сите електронски пречки.„Исклучете го телефонот, без известувања. Исто така, корисно е да ја исчистите вашата работна маса и да ги подготвите сите потребни работи како што се канцелариски материјали. Вие го создавате тој момент за да бидете супер продуктивни“, објасни таа.„Научете да управувате со приоритетите“Тибс продолжува истакнувајќи дека една од нејзините омилени изреки е дека „луѓето немаат проблем со управување со времето, тие имаат проблем со управување со приоритетите“. Според неа, високопродуктивните луѓе точно знаат на што треба да работат секој ден.„Вашите обврски се оние што ќе ги движат работите напред и таму ви треба најмногу енергија, време и внимание. Сите други задачи треба да се делегираат на други или целосно да се отстранат од листата на обврски. Оние кои веќе успеале можат да ги отстранат од своите одговорности сè што не е нивна обврска и едноставно да се фокусираат“, рече таа.

