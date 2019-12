Овие филмови мора да ги погледнете за време на новогодишните и божиќни празници

1 SHARES Share Tweet

Декември е совршено време да ги гледаме сите филмови што ги пропуштивме во текот на годината или да се релаксираме со тематски наслови за празници.

Затоа листата која следи има филмови од жанрови комедија, драма и авантура. Сè што треба да сторите е да изберете омилен наслов, да создадете пријатна атмосфера и проекцијата нека почне.

Love Actually



Ниту еден новогодишен период не може да помине без Love Actually. Филмот за кој фантазиравме и плачевме премногу пати може да се гледа на „Нетфликс“ . Одлична актерска екипа, вклучувајќи ги Хју Грант, Кира Најтли, Лиам Нисон и Ема Томпсон.

Holiday in the Wild

Ова е филм кој ја придружува ново разведената Кејт (Кристин Дејвис) која сама оди на втор меден месец во Африка. Што се случува после тоа и точно кога ќе се појави Роб Лоу, ќе откриете дали ја гледате оваа романтична комедија.



The Holiday

Уште еден празничен филм со фантастична актерска екипа и повеќе од забавна приказна. Кејт Винслет, Камерон Дијаз, Џад Лоу и Џек Блек се само дел од тимот што го прослави овој филм .

Marriage Story



Ако сте во групата луѓе кои повеќе би сакале да гледаат добра драма од божиќен филм, во тој случај Marriage Story е одличен избор, го има веќе и на Нетфликс, Во главните улоги се Скарлет Јохансон и Адам Драјвер. Емоционална, љубовна приказна исполнета на моменти и со драма. Се се врти околу брачната двојка, која заради љубовта ги преминува сопствените граници. Мора да се види!

The Great Gatsby



Можеби нетипичен избор за празник, но некако во декември, филмот „The Great Gatsby“ е направен по романот со исто име, во кој глуми Леонардо ди Каприо. Без да ви откриеме премногу, само ќе ви кажеме дека ова е визуелен спектакл и дека Ди Каприо во оваа улога е веќе прекрасен Божиќен подарок. Затоа, ќе биде одлична идеја овој филм да го гледате во друштво на пријатели.