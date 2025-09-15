ОВИЕ ХОРОСКОПСКИ ЗНАЦИ СЕ НАЈГОЛЕМИТЕ ЛАЖГОВЦИ: Се преправаат дека се чесни, а еве што ќе ви направат на ПРВА

0 SHARES Сподели Твитни

Близнаци

Близнаците се најголемите лажговци во целиот зодијак. Тие ќе ги лажат пријателите, колегите, роднините, па дури и самите себе. Причината за тенденцијата на овој зодијак да измами лежи во дупикатот.

Близнаците се навикнати да им ги покажуваат на луѓето и двете лица – она ​​што им се допаѓа на сите (неискрените), но и онаа нивното вистинско лице. Сепак, самите Близнаци честопати се мешаат во тоа каде е вистината, а каде е лагата.

Вага

Вагата секогаш се стреми да ги задоволи сите. Тие даваат се од себе за да се задоволат, внимателно го слушаат соговорникот и се обидат да станат неопходен соговорник и пријател.

Во најлоши случаи, Вагата бесрамно ќе лаже, бидејќи тие се сигурни дека тоа е совршен начин за контрола на ситуацијата. Тие ќе го кажат тоа што сакате да го слушнете за да ве привлечат кон нивна страна.

Риби

Тие лесно ќе лажат за да ги поштедат туѓите чувства. За нив, се чини дека ова е вистинското решение во ситуација кога вистината може морално и емоционално да повреди некого и да ги вознемири.

Сепак, употребата на оваа благородна лага од страна на личност родена под хороскопскиот знак Риби е многу сомнителна. Наскоро луѓето наоколу почнуваат да сфаќаат дека Рибите постојано се мешаат, што значи дека станува тешко да се каже вистината од лагата во нив.

Пронајдете не на следниве мрежи: