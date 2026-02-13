ОВИЕ ХРАНИ СЕ ПОЛНИ СО ШЕЌЕР И НИКОЈ НЕМА ДА ВИ КАЖЕ ТОА: По 50-тата година, тие стануваат смрт за организмот! Има 15 грама во…

0 SHARES Сподели Твитни

Затоа е важно да се знае која храна е позната како здрава

Според советите на нутриционистите, препорачаната доза на внес на шеќер за жени е 24 г, а за мажи 36 г. Тој е една од главните состојки во повеќето намирници, па затоа е многу тешко да се избегне, но важно е да се ограничи неговиот внес.

Затоа е важно да знаеме за која храна се вели дека е здрава, а всушност е полна со шеќер и нè спречува да ги изгубиме тие тврдоглави вишок килограми.

1. Мусли и овесна каша купена од продавница

Кога ќе помислите на здрав појадок, веројатно ви паѓа на ум мусли. Сепак, многу зрна од познатиот појадок содржат разни масла на кои потоа им се додава шеќер.

2. Јогурт со ниска масленост

Храната со ниска масленост може да им изгледа примамлива на оние кои сакаат да живеат поздрав живот, но тоа не значи дека сите намирници со ниска масленост се поздрави – особено јогуртот. Порција полномастен јогурт има 4,7 грама шеќер, додека порција грчки јогурт има шест до 12 грама шеќер. Ова додавање шеќер во производите со ниска масленост служи како засилувач на вкусот, а многу ароматизирани јогурти со ниска масленост содржат и засладувачи – кои не се најздрави.

3. Прелив за салата со ниска масленост

Слично на јогуртот, дресингот за салата има ниска содржина на масти и калории, но е богат со шеќер. Две лажички од вашиот омилен дресинг за салата купен од продавница содржат седум до 10 грама шеќер. Експертите предлагаат сами да го направите дресингот, да речеме, со маслиново масло, оцет и малку сол и црн пипер.

4. Излупени домати

Можеби мислите дека конзервираните супи, чорби и сосови се прифатлива замена за домашните бидејќи содржат вода и зеленчук. Меѓутоа, кога ќе ги погледнете состојките малку подетално, ќе видите дека само една конзерва содржи целиот дневен внес на шеќер. Ова особено важи за доматните сосови, во кои се додава шеќер за да се омекне киселоста на овој зеленчук.

5. Готова супа

Би помислиле дека купената супа од продавница е здрава комбинација од вода и хранлив зеленчук. Но, ако го проучите составот, ќе забележите дека само во една таква супа можете да најдете повеќе шеќер од препорачаната дневна доза. Ова е особено честа појава кај крем супите од домати каде што шеќерот се користи за балансирање на киселоста на доматите.

6. Закуски на база на житни култури

Слатките на база на житарки и природниот мед, кои се рекламираат како здрави задоволства, често се полни со шеќер. Некои брендови содржат до 11 г шеќер по плочка, а белото брашно често е наведено како состојка. Избегнувајте ги оние што го наведуваат шеќерот како една од првите три состојки. Советот на нутриционистите за дијабетичари е да ги избегнуваат овие задоволства и наместо нив да се одлучат за јаткасти плодови.

7. Путер од кикирики

Овој омилен извор на протеини содржи многу шеќер доколку се купи, а содржи и нездрави масла, па затоа не припаѓа во здравата храна, напротив. Некои популарни марки путер од кикирики имаат до осум грама шеќер на две лажички. Затоа нутриционистите препорачуваат да ги прочитате состојките за да видите која е најздрава.

8. Чипс

Никогаш не би рекле дека солените грицки се полни со шеќер, но кесичка од вашите омилени чипсови содржи од три до пет проценти шеќер. Ова особено важи за чипсовите со вкус на сос за скара, сладок чили, мед или сладок пченка. Во зависност од тоа колку чипсови јадете, 15 од чипсовите со вкус на сос за скара содржат два грама шеќер. Чипсот исто така содржи многу јаглехидрати кои вашето тело ги претвора во шеќерна гликоза. Затоа нутриционистите советуваат дека таканаречената брза храна, како чипсот, треба да се јаде многу, многу ретко ако сакате да спречите болести, пишува Bright Side.

9. Кечап

Ако изедете само една лажичка од овој многу популарен додаток во јадењето, ќе биде исто како да ставите коцка шеќер во уста. Со четири грама шеќер по лажичка, кечапот содржи и пченкарен сируп, кој е богат со фруктоза, што е поврзано со дебелина и срцеви заболувања.

10. Сушено овошје

Сувото овошје се смета за здрава ужина. Како и свежото овошје , сувото овошје е богато со витамини, влакна и антиоксиданси. Сепак, не содржи вода и има многу природни шеќери, затоа јадете го умерено.

The post ОВИЕ ХРАНИ СЕ ПОЛНИ СО ШЕЌЕР И НИКОЈ НЕМА ДА ВИ КАЖЕ ТОА: По 50-тата година, тие стануваат смрт за организмот! Има 15 грама во… appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: