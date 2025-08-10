Овие 3 работи во текот на летото ги УНИШТУВААТ вашите растенија: Зачувајте ги на време, тие ќе ви бидат благодарни

0 SHARES Сподели Твитни

Уште еден топлотен бран е на повидок, и иако тоа е голема непријатност за многумина од нас, нашите растенија многу страдаат од топлината.

Еден градинар сподели три работи што луѓето никогаш не треба да ги прават со своите растенија во текот на топлата сезона.

По период на посвежи денови и дождови, сега сме во средината на бран на екстремно топло време, и не сме само ние и нашите миленици погодени, туку и нашите растенија. Градинарите може да забележат дека нивните растенија венеат, изгледаат дехидрирани, па дури и умираат. Ова е затоа што растенијата бараат дополнителна грижа и внимание за време на топлотниот бран и, како нас, можат да се борат со високи температури.

Многу луѓе се обраќаат на социјалните медиуми за совети и насоки, и од експерти и од почетници, сите желни да го споделат своето знаење, искуство и совети со поширока публика.

Градинар, кој има речиси 90.000 следбеници на TikTok, каде што редовно објавува видеа со многу корисни совети за градинарство. Во неодамнешно видео, градинарот и „одгледувач на овошје“ сподели три совети што треба да се следат за време на топлотниот бран.

Надвор е 38 степени овие денови, а ако сè уште сте во градината, има три работи што не треба да ги правите во моментов. Прво, не ѓубривајте. Кога е жешко, вашите растенија се веќе под стрес, додавањето ѓубриво е како да ги принудувате да трчаат маратон кога веќе се дехидрирани. Само оставете ги да се одморат. Второ, не ги полевајте растенијата насред ден. Примамливо е, но поголемиот дел од водата ќе испари пред да стигне до корените. Наводнувањето навечер може да биде проблематично, особено ако листовите се навлажнат, бидејќи тоа го поттикнува развојот на габи и други болести. Затоа, секогаш кога е можно, полевајте наутро – вели тој, додавајќи еден најважен совет.

Најважниот го зачува за крај.

И трето, не правете никакво обилно кастрење. Можеби изгледа како добра идеја да ги потстрижувате растенијата, но постарите лисја обезбедуваат сенка, а нивното отстранување може да ги открие чувствителните делови од растенијата. Ова важи и за вашите овошни дрвја и за вашата градина, вели тој.

Во делот за коментари, другите корисници на TikTok со задоволство ги споделија своите мислења. Едно лице напиша: „Му го праќам ова на мојот сопруг, можеби ќе те послуша“, „Суштината е дека кога е толку жешко, помалку е повеќе, фокусирајте се на одржување на растенијата хидрирани и во сенка, а големите работи зачувајте ги за постудените денови“, „Никој нема време да полева наутро“… беа само неколку од коментарите…

