Овие 3 работи не се позајмуваат дури ни на најблиските: Се верува дека тие одземаат среќа, пари и мир

Се верува дека не треба да позајмувате чанта, влечки или часовник на никого, дури ни на вашите најблиски, бидејќи би можеле да изгубите среќа, пари и мир во вашиот дом.

Фолклорот, како и учењата на фенг шуи, предупредуваат да не се позајмуваат овие предмети на никого – дури ни на вашите најблиски роднини, како што се вашата мајка, сестра или најдобар пријател – бидејќи тие симболично пренесуваат среќа и пари од вашиот дом.

Часовник

Се вели дека не е добро да се подарува часовник на некој друг, бидејќи тој носи симболика на времето и животниот пат на сопственикот.

Според толкувањата на фенг шуи, кога се позајмува часовник, дел од вашата лична енергија се пренесува со него. Ако лицето што го позајмувате поминало низ тежок период, се верува дека оваа енергија може да се пренесе и на вас, па затоа се советува часовникот да остане само во рацете на неговиот сопственик.

Чанта

Се вели дека чанта никогаш не треба да се дава на други, иако жените често разменуваат облека и модни додатоци.

Во народните верувања, паричникот се поврзува со пари и изобилство, па се верува дека со позајмување, всушност подарувате дел од вашата финансиска среќа. Затоа многумина веруваат дека таков гест може да привлече недостиг и да го запре протокот на пари.

Папучи

Навидум безопасен предмет како папучите, според легендата, може да го наруши текот на вашата кариера и деловниот живот.

Се верува дека носењето туѓи папучи во вашиот дом носи и туѓа енергија, што може да го попречи напредокот на работа. Затоа, препорачливо е секогаш да имате специјални папучи за гости, едноставни, лесни, како оние што се користат во хотелите, со цел да го заштитите вашиот дом и вашата среќа во бизнисот.

