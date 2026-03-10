Овие 7 работи на кои Југословените го трошеле своето богатство денес се речиси заборавени: Тие едноставно ги обожавале!

0 SHARES Сподели Твитни

Во стара Југославија, луѓето биле скромни и напорно се труделе да создадат дом. Престижот се покажувал преку мали предмети за кои плаќале многу пари.

Во тоа време, овие предмети беа повредни од златото, тие беа семејни наследства и нивната вредност само растеше. Сепак, повеќето од овие работи денес вредат многу помалку или едноставно не се користат.

Фиксни телефони

Денес, можеме да се јавиме на секого, каде било, во кое било време, благодарение на современите паметни телефони, кои стигнуваат дури и до најоддалечените делови на планетата.

Но, во минатото, луѓето користеа телефонски говорници или чекаа во редови во јавните кол-центри.

Тие центри беа опремени со фиксни телефони , кои беа тешки за инсталирање дома. Луѓето се пријавуваа за прилично скапа инсталација и чекаа со години. Врската не беше баш најдобра – тивка, со бучава во позадина и пукање.

Повеќето од денешните деца дури и не знаат за фиксните телефони и за што се користеле.

Витрини и кабинети

Во Југославија беше невозможно да се замисли пристоен стан без витрина. Нивната популарност достигна врв во 1980-тите. Овој систем за складирање, кој се состоеше од неколку стаклени ормари, беше исклучително популарен меѓу населението.

Подоцна, се засили лудоста за гардероби и тие не беа многу достапни, па затоа беше потребно долго време да се заштеди за посакуваното парче.

Имајќи го сето тоа предвид, овој систем за складирање е купен за да трае. Таквиот мебел е навистина неуништлив, па затоа некои куќи дури и денес имаат гардеробер од ѕид до ѕид кој не е поместен 40 или повеќе години.

Кристал и прибор за јадење

Кристалот отсекогаш се сметал за луксузен предмет. Традиционално се подарувал како подарок за свадби и годишнини, а потоа гордо се изложувал на видно место.

Вазните речиси секогаш го сочинувале централниот дел од кристалниот аранжман. Тие биле тешки, со резбани страни кои прекрасно ја рефлектирале светлината. Кристалот се сметал за најважен знак на богатство.

Освен кристалот, приборот за јадење (познатите комплети) се чувал за посебни пригоди и истакнати гости. Денес, повеќето луѓе претпочитаат минимализам или дела од современи уметници, и затоа насликаните чинии и послужавници повеќе не се восхитуваат.

Теписи и крзнени палта

Теписите се синоним за ерата на СФРЈ и се сметале за знак на семејна благосостојба. Луѓето стоеле во редови за да ги купат, ги добивале „преку линијата“ или ги купувале по високи цени.

Југословените знаеле како да земат кредит за да купат теписи „од ѕид до ѕид“ и на тој начин да го украсат домот. Тие биле давани и како свадбени подароци и се пренесувале како семејни наследства, објавува Dnevno.hr.

Жената која носела крзнено палто се сметала за дама во Југославија. Сопрузите им дозволувале на сопругите да потрошат неколку рупии за ова парче облека за да можат гордо да го носат во посебни пригоди.

Денес, крзнените палта се носат поретко, и едноставно е незамисливо да се види жена со „лисица околу вратот“.

