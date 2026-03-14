Овогодинешните награди на Оскар ќе вклучуваат сосема нова категорија: Кој е номиниран за оваа награда

За првпат по повеќе од две децении, доделувањето на наградите „Оскар“ воведува сосема нова категорија.

Почнувајќи од церемонијата во 2026 година, Академијата за филмски уметности и науки (AMPAS) ќе им ја додели на холивудските директори за кастинг својата прва награда за достигнувања во кастингот, категорија одобрена од Одборот на директори на Академијата во 2024 година.

„Директорите за кастинг играат клучна улога во снимањето филмови и како што Академијата еволуира, горди сме што го додаваме кастингот во дисциплините што ги препознаваме и славиме“, изјавија во заедничка изјава извршниот директор на Академијата, Бил Крамер, и претседателката на Академијата, Џенет Јанг.

Претставниците на Академијата го нарекоа додавањето „возбудлива пресвртница“ за церемонијата, на која не е додадена нова натпреварувачка категорија од воведувањето на наградата за најдобар анимиран филм во 2002 година.

Сепак, патот до признанието не беше брз. Во раните години на холивудскиот студиски систем, директорите за кастинг беа во голема мера занемарени поради нивните напори да координираат аудиции, да бараат таленти или да откриваат нови лица.

Дури во 1968 година, директорот за кастинг добил индивидуално признание на екранот за време на воведната шпица на голем филм. Тоа била Лин Сталмастер за филмот од 1968 година „Аферата Томас Краун“. Подоцна, во 2016 година, Сталмастер станал првиот директор за кастинг кој освоил почесен Оскар.

Убедувањето на Одборот на доверители на Академијата конечно да вклучи посебна категорија за кастинг беше исто така повеќегодишен процес. Во разговор за GQ, Ким Тејлор-Колман, членка на комитетот од одделот за кастинг на Академијата, се сети како го составила случајот со помош на застапници од целата филмска индустрија.

„Собравме доста истакнати режисери и продуценти, актери и поранешни претседатели на Академијата, кои ја поддржаа она што го правиме и колку сме составен дел од процесот на создавање на режисерот“, рече таа.

Веројатно не штетеше што другите доделувања на награди, вклучувајќи ги и наградите „Артиос“ на Здружението за кастинг, веќе ги одликуваа директорите на кастинг. БАФТА наградите, исто така, воведоа награда за најдобар кастинг во 2019 година. Тоа беше потег што беше пофален од британските организации за кастинг.

Меѓу номинираните за најновата награда БАФТА за најдобра екипа беа неколку главни кандидати за првата награда Оскар за достигнувања во кастингот, вклучувајќи ги и директорите на кастинг зад „Марти Суприм“, „Една битка по друга“ и „Грешници“.

Сепак, гледачите не треба да очекуваат добитникот на БАФТА да предвиди како ќе поминат Оскарите: директорот за кастинг на британскиот филм „Се колнам“, кој не беше номиниран за еквивалентната награда на Оскар, на крајот го освои Златниот глобус за најдобар актер.

Петте номинирани за Оскар за најдобра изведба од женска глумица во главна улога се: Нина Голд („Хамнет“), Џенифер Вендити („Марти Суприм“), Касандра Кулукундис („Една битка по друга“), Габриел Домингес („Тајниот агент“) и Франсин Мајслер („Грешници“).

Без разлика кој ќе победи, ова сигурно ќе биде пресвртница за индустријата, токму како што најави Академијата.

