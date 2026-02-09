Овошјето кое може да го намали крвниот притисок дури и ако јадете многу сол

0 SHARES Сподели Твитни

Вкусното овошје може да помогне во намалувањето на крвниот притисок, дури и кај луѓе кои консумираат многу сол. Истражувањата покажуваат дека храната богата со калиум игра важна улога во регулирањето на крвниот притисок, додека високиот крвен притисок се јавува кога силата со која крвта притиска на ѕидовите на артериите е постојано висока, што претставува дополнителен товар за срцето и крвните садови и може да доведе до долгорочни здравствени проблеми.

Станува збор за суви кајсии. Приближно 100 грама суви кајсии содржат 1.162 милиграми калиум, минерал кој помага во отстранувањето на натриумот од телото и ги опушта ѕидовите на крвните садови, што може да ги ублажи негативните ефекти од исхраната богата со сол, објавува Дејли експрес.

Калиумот се наоѓа и во бадемите, спанаќот и компирите.

Солта може да го зголеми крвниот притисок бидејќи натриумот предизвикува телото да задржува вода, што го зголемува волуменот на крвта и врши поголем притисок врз крвните садови. Студија објавена во Американскиот журнал за физиологија–ренална физиологија објави дека зголемениот внес на калиум значително го намалува крвниот притисок дури и кога внесот на натриум останува висок, со намалувања до 14 mmHg кај мажите и 10 mmHg кај жените.

За споредба, 100 грама банани содржат 358 милиграми калиум, додека други намирници богати со овој минерал се бадемите, спанаќот и компирите. Конечно, експертите советуваат луѓето кои се загрижени за крвниот притисок да се консултираат со својот лекар.

