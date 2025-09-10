Овој вид масло е најсоодветно за подготовка на СКОРО СИТЕ јадења

0 SHARES Сподели Твитни

При готвењето, речиси секогаш е потребен некаков вид маснотии за да се спречи согорувањето на храната, да се придонесе за подобар вкус на јадењето и да се помогне во апсорпцијата на витамини растворливи во масти.

Според тоа, експертите разјаснија кое масло е најздраво за подготовка на храна. Имено, четири диететичари го издвоија маслиновото масло како најдобро за Real Simple.При изборот на масло за готвење, важно е да се обрне внимание на неколку клучни фактори кои влијаат на здравјето и вкусот на јадењето, од хранлива вредност до стабилност на високи температури.

Важно е маслото да биде богато со здрави масти, особено мононезаситени масти, а со малку заситени масти.

„Јас бирам масла кои го штитат здравјето на срцето, го намалуваат лошиот холестерол и воспалението и помагаат во одржувањето на хормоналната рамнотежа и здравата цревна флора“, вели диететичарката Саманта Шелајгер.

Прекумерната консумација на индустриски масла богати со омега-6 масни киселини може да го поттикне воспалението. Важно е да се изберат масла кои добро толерираат високи температури бидејќи маслата што брзо се разградуваат можат да создадат воспалителни соединенија. Најдобрите масла се минимално обработени, ладно цедени или екстра девствени бидејќи задржуваат повеќе антиоксиданси и хранливи материи. Висококвалитетното преработено масло придонесува за долгорочно здравје бидејќи не ослободува штетни супстанции за време на готвењето.

Вкусот на маслото зависи од вашите преференции, но важно е како го складирате за да го одржите свежо и здраво.

„Маслата во темни стаклени шишиња, складирани на ладно и темно место, го одржуваат квалитетот и спречуваат оксидација“, вели диететичарката Шила Патерсон.

Правилно складираното масло ја задржува хранливата вредност и спречува непријатни мириси или промени во вкусот.

„Маслиновото масло е богато со мононезаситени масти и полифеноли – моќни антиоксиданси кои го штитат срцето и го намалуваат воспалението“, вели диететичарката Сапна Перувемба.

Експертите исто така тврдат дека маслиновото масло го намалува ризикот од срцеви заболувања и помага за здравјето на мозокот и метаболизмот.

