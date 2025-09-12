Овој вид овошје го зајакнува срцето и го намалува ризикот од срцев удар

0 SHARES Сподели Твитни

Доколку здравјето на срцето е еден од вашите приоритети, знаете дека исхраната е многу важна. Избегнувањето храна богата со натриум и додадени шеќери, заедно со редовното консумирање овошје, зеленчук и интегрални житарки, е основа на здрава исхрана за срцето. Но, откако ќе ги совладате основите, секогаш има простор за подобрување, пишува Parade.Можеби се прашувате кое овошје е најкорисно за кардиоваскуларното здравје. Иако сите овошја содржат влакна и антиоксиданси, кардиолозите посочуваат еден вид што може да го направи срцето поотпорно и значително да го намали ризикот од срцев удар.Овошје кое го прави срцето поотпорноСпоред експертите, редовното јадење бобинки е еден од најдобрите начини за зајакнување на срцето. „Бобинките содржат антиоксиданси како антоцијанини и други полифеноли, кои помагаат во намалувањето на оксидативниот стрес и воспалението: два главни двигатели на срцеви заболувања“, објаснува кардиологот д-р Џејсон Рајнголд.Кардиологот д-р Џовани Кампаниле се согласува, а исто така ја нагласува важноста на антоцијанините. Тој објаснува како овие антиоксиданси го спречуваат воспалението и оксидативниот стрес, кои се главните причини за срцеви заболувања.„Бобинките се богати со антиоксиданси кои помагаат во неутрализирање на штетните молекули наречени слободни радикали, кои можат да ги оштетат вашите клетки. Овој антиинфламаторен и антиоксидативен ефект е еден од клучните начини на кои бобинките го одржуваат вашето срце здраво“, вели д-р Кампаниле.Бобинките го намалуваат лошиот холестеролИ двајцата кардиолози додаваат дека бобинките помагаат во намалувањето на крвниот притисок и ЛДЛ (лошиот) холестерол. „Овие ефекти заедно помагаат во заштитата на крвните садови со промовирање на ендотелната функција и намалување на ризикот од атеросклероза (натрупување на плаки), кои се клучни фактори за одржување на кардиоваскуларното здравје“, истакнува д-р Рајнголд.Д-р Кампаниле, исто така, цитира научна студија која покажала дека жените кои јаделе најмалку три порции боровинки и јагоди неделно имале 32 проценти помал ризик од срцев удар во споредба со оние кои ги јаделе поретко. „Овој вид заштита и намалување на ризикот е јасен показател дека бобинките играат значајна улога во подобрувањето на долгорочното здравје и функција на срцето“, заклучува тој.Која бобинка е најдобра?Иако постои прашањето дали постои еден вид што се издвојува, одговорот е едноставен – не можете да погрешите. „Често консумираните бобинки, како што се боровинките, јагодите, малините и капините, нудат слични кардиоваскуларни придобивки поради нивната висока содржина на полифеноли, влакна, витамини и минерали“, вели д-р Рајнголд.Сепак, постојат суптилни разлики. Според д-р Рејнголд, некои студии сугерираат дека боровинките имаат особено силен ефект врз крвниот притисок, додека капините имаат тенденција да содржат повеќе растителни влакна. Д-р Кампаниле додава дека јагодите имаат поголема содржина на витамин Ц, што го зајакнува имунитетот. Затоа д-р Рејнголд препорачува јадење разновидни бобинки за да се внесе поширок спектар на хранливи материи.

