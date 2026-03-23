Овој вид храна е поштетен од пушењето

Британскиот доктор Крис ван Тулекен издаде остро предупредување за храната за која тврди дека може да биде поштетна за здравјето од пушењето, нарекувајќи ја една од водечките причини за предвремена смрт. Иако во последниве години се става голем акцент на откажување од пушење и намалување на консумирањето алкохол, се чини дека уште поголема опасност лежи во ултра-преработената храна.

Што е ултра-преработена храна?

Ова се намирници кои често содржат конзерванси, емулгатори, вештачки засладувачи и други адитиви, и се наоѓаат во голем дел од она што го јадеме секој ден. Тука спаѓаат не само производи кои најчесто се сметаат за нездрави, како што се чоколадни плочки и грицки, туку и храна која често се смета за здрав избор, како што се производи од пилешко или леб од цело зрно.

Примери за ултра-преработена храна:

газирани и енергетски пијалоци

индустриски сокови и засладени ладни чаеви

чоколади, бомбони, колачиња

чипс, флипс, индустриски грицки

инстант супи и готови оброци

хот-догови, салама, пилешки медалјони, парчиња

паштети и многу месни производи

спакуван бел и тост леб со многу адитиви

некои „фит“ или „протеински“ колачи и чоколатца

засладени јогурти, пудинзи и десерти

индустриски житарки за појадок

маргарин и разни преработени намази

замрзнати пици и готови сендвичи

сосови и преливи со долг список на состојки

„Го престигна тутунот како причина за смрт“

Докторот Крис ван Тулекен, кој долго време предупредува за важноста на поздравата исхрана, го привлече вниманието кон опасностите од ултра-преработената храна, во време кога бројот на случаи на рак на дебелото црево поврзани со нивната консумација се зголемува.

Зборувајќи во подкастот „Дневникот на еден извршен директор“, тој рече: „Долго време бевме целосно збунети околу тоа што всушност треба да јадеме. Храната што е лоша за нас ја нарекувавме брза или преработена храна – онаа богата со масти, сол и шеќер. Не знаевме како јасно да ја дефинираме, дури и кога болестите поврзани со исхраната се ширеа.“

Иако храната со повисок квалитет е често поскапа од ултра-преработената храна, што ја прави помалку достапна за многумина, особено за оние со пониски приходи, последиците од таквата исхрана можат да бидат сериозни. Според него, лошата исхрана богата со ултра-преработени производи „го престигнала тутунот како водечка причина за предвремена смрт“ низ целиот свет.

Ван Тулекен верува дека причината за ова е и поширокиот начин на кој се произведува таквата храна. „Ултра-преработената храна доаѓа од систем на храна кој е водечка причина за губење на биодиверзитетот, втора најголема причина за емисии на јаглерод и водечка причина за загадување со пластика“, рече тој.

Тој додаде дека пред околу 12 години е развиена дефиниција што го опишува западниот, индустриски модел на исхрана, првенствено карактеристичен за САД. „Таа е дизајнирана од тим во Бразил, а голем дел од најдобрите истражувања на оваа тема доаѓаат од земјите од Централна и Јужна Америка“, рече тој.

Тој продолжи: „Единственото нешто што се промени е пенетрацијата, генерално кажано, на американската исхрана базирана на индустриски преработена храна. Дефиницијата е создадена во 2009 или 2010 година, а денес имаме една деценија докази што многу јасно покажуваат дека ултра-преработената храна е одговорна не само за епидемијата на прекумерна тежина и дебелина, туку и за мноштво други здравствени проблеми, вклучително и предвремена смрт.“

Научните студии ги потврдуваат ризиците

Тврдењата на д-р Ван Тулекен се поткрепени со бројни студии кои ја поврзуваат ултра-преработената храна со голем број здравствени проблеми и болести, вклучувајќи дебелина, дијабетес тип 2, срцеви заболувања и рак на дебелото црево.

Студија од 2024 година објавена во Националната медицинска библиотека наведува: „Големата консумација на ултра-преработена храна е поврзана со зголемен ризик од разни хронични болести и нарушувања на менталното здравје“.

Авторите на студијата, исто така, го истакнуваат следново: „До денес, ниедно истражување не покажало поврзаност помеѓу внесувањето ултра-преработена храна и поволните здравствени исходи. Овие наоди сугерираат дека моделите на исхрана со ниска содржина на ултра-преработена храна може да имаат големи придобивки за јавното здравје.“

