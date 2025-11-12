Овој вид чај е одличен за пиење секој ден, помага во регулирањето на крвниот притисок

0 SHARES Сподели Твитни

Зелениот чај, пијалок познат по своите бројни здравствени придобивки, може да биде вреден сојузник во борбата против високиот крвен притисок. Богат со антиоксиданси и природни соединенија кои ги опуштаат крвните садови, овој пијалок може да помогне во заштитата на срцето и артериите на долг рок. Експертите советуваат да се пие зелен чај во неговата природна форма, наместо во форма на екстракти или додатоци во исхраната, пишува EatingWell.

Зелен чај и крвен притисок: Како влијае на телото?

Високиот крвен притисок, или хипертензија, ги погодува речиси половина од возрасните и е главен фактор на ризик за срцеви заболувања и мозочен удар. Иако промените во животниот стил и лековите се клучни за регулирање на крвниот притисок, пиењето неколку чаши зелен чај дневно може дополнително да придонесе за здравјето на вашиот кардиоваскуларен систем.

Нутриционистите објаснуваат дека зелениот чај помага во опуштање на крвните садови, ја подобрува циркулацијата и ја зачувува еластичноста на артериите на долг рок.

Ги опушта крвните садови и го подобрува протокот на крв

Зелениот чај содржи антиоксиданси познати како катехини кои им помагаат на крвните садови да останат флексибилни и пропустливи.

„Епигалокатехин галат (EGCG), едно од главните соединенија во зелениот чај, го стимулира производството на азотен оксид, кој ги шири крвните садови и го намалува крвниот притисок“, објаснува нутриционистката Бес Бергер.

Според д-р Ќанџи Џијанг, ефектите од зелениот чај не доаѓаат само од една состојка, туку од комбинација од растителни соединенија кои делуваат синергистички. Иако досегашните истражувања покажаа ветувачки резултати, експертите забележуваат дека се потребни дополнителни долгорочни студии за да се потврди неговата ефикасност.

Долгорочна заштита за срцето и артериите

Зелениот чај не делува само краткорочно, неговата најголема вредност лежи во долгорочната заштита на крвните садови. Полифенолите што ги содржи го намалуваат оксидативниот стрес и воспалението, што со текот на времето помага во зачувувањето на еластичноста на артериите.

„Катехините од зелениот чај го поддржуваат здравјето на крвните садови и го намалуваат воспалението што може да доведе до висок крвен притисок“, објаснува нутриционистот Девон Голем. Резултатот не е моментален пад на крвниот притисок, туку постепено зајакнување и отпорност на артериите.

Привремен ефект на кофеинот

Зелениот чај содржи значително помалку кофеин од кафето, но сепак може да предизвика краткорочно зголемување на крвниот притисок кај чувствителни лица.

„Ако сте чувствителни на кофеин, може да почувствувате привремен скок на крвниот притисок веднаш по пиењето чај, но овој ефект брзо исчезнува“, вели Бергер.

Колку зелен чај треба да пиете дневно?

Нема официјални упатства за идеалната количина, но повеќето студии покажуваат дека три до четири чаши дневно можат да имаат позитивен ефект. „Повеќето полифеноли се ослободуваат во првите пет минути од киснењето, затоа оставете го чајот да кисне кратко време“, советува д-р Џијанг.

Претерувањето со екстракти од зелен чај, за разлика од самиот пијалак, може да предизвика проблеми со варењето или висок крвен притисок, па затоа експертите препорачуваат секогаш да се претпочита свежо сварен чај.

Зелениот чај може да влијае и на ефикасноста на холестеролот и другите кардиоваскуларни лекови. Доколку редовно земате лекови за крвен притисок, холестерол или срце, се препорачува да се консултирате со вашиот лекар пред да го воведете зелениот чај во вашата дневна рутина.

Зелениот чај е безбеден за повеќето луѓе, но бремените жени, доилките, децата и луѓето со анксиозност, срцеви аритмии или несоница треба да го ограничат внесот на кофеин. Експертите препорачуваат максимум две шолји дневно за бремени жени, додека луѓето кои сакаат да го избегнат кофеинот можат да се одлучат за верзии без кофеин.

