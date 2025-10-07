ОВОЈ ГРАД Е ПРОГЛАСЕН ЗА НАЈРЕЛАКСИРАН ВО СВЕТОТ: 3 европски градови се меѓу првите 10

0 SHARES Сподели Твитни

Студијата, спроведена од Holafly, опфати 50 градови низ целиот свет користејќи податоци од TripAdvisor и Numbeo.

Истражувањето користеше метрики како што се бројот на паркови и природни резервати, бањи, густина на сообраќај, квалитет на воздух, број на сончеви денови годишно и целокупна среќа од Индексот на среќни градови за 2025 година. Секоја метрика беше оценета на скала од 1 до 100, а конечните резултати беа пресметани како просек од сите метрики, при што повисоките резултати укажуваат на порелаксиран град.

Сан Диего се најде на врвот на листата како одлична дестинација за релаксација. Познат по својата прекрасна крајбрежна линија, опуштен начин на живот и 266 паркови и природни резервати – најмногу од кој било град во студијата. Се наоѓа веднаш на границата со Мексико и е втор по големина град во американската држава Калифорнија и осми во САД.

Најпознатата локација е паркот Балбоа, срцето на градот, со музеи, тематски градини, театри и светски позната зоолошка градина, која е вистинска атракција и за туристите и за локалното население.

Сингапур го освои второто место со 242 паркови и неверојатни 698 велнес центри, но и со највисок индекс на среќа меѓу неговите жители. Третото место го освои Виена, позната по чистиот воздух, бујните зелени паркови и ефикасниот сообраќај, дури и во ударните часови.

Следат австралиските градови Сиднеј и Мелбурн, додека Берлин, Окленд, Портланд, Рим и Хелсинки исто така се наоѓаат во првите 10. Мадрид и Барселона се исто така на листата, потврдувајќи дека Европа сè уште знае како да ја комбинира културата и квалитетот на животот.

