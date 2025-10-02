Овој зачин ги топи килограмите со неверојатна брзина

0 SHARES Сподели Твитни

Овој зачин веројатно го имате во кујната и најверојатно го користите за кифличките и колачите, но тоа не е неговата единствена намена. Ким, не само што е здрав зачин, туку може да ви биде од корист и кога сте на диета.

Најновото истражување покажа дека кимот многу помага при слабеењето.

Во истражувањето во кое учествуваа 88 жени со прекумерна тежина, научниците заклучиле дека жените кои секој ден јаделе по една лажица мелен ким за три пати побрзо ја загубиле тежината од жените кои исто така биле на диета, но не го консумирале овој зачин.

Сите жени во текот на истражувањето го намалиле дневниот внес на калории за 500 и ги следеле советите за здравата исхрана. Меѓутоа, половина од испитаниците јаделе три грама ким во прав, измешан во немасен и незасладен јогурт.

По три месеци, групата која консумирала ким ослабела повеќе. Во просек загубиле по 1,5 килограми повеќе од жените кои не консумирале ким. Освен тоа, за дури 14 проценти им бил намален уделот на масти во телото. Жените кои не јаделе ким изгубиле околу пет килограми, а уделот на масти го намалиле за 4,9 проценти.

Експертите од Институтот за медицински науки во Иран „Shahid Sadoughi“ открија дека кимот помага значително да се спушти и нивото на лошиот холестерол. Научниците овој ефект го објаснуваат со тоа што кимот содржи фитосферол, кој има способност да го апсорбира холестеролот, а содржи и материи кои го забрзуваат метаболизмот.

