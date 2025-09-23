Овој зеленчук го подобрува здравјето на срцето

0 SHARES Сподели Твитни

Како овошјето така и зеленчукот обезбедува важни хранливи материи за спречување на срцеви заболувања, па дури и може да ја подобри кардиореспираторната кондиција — способноста на телото да снабдува и користи кислород за вежбање.

„Исхраната богата со зеленчук е многу здрава за срцето поради неколку причини. Прво, таа всушност може да ги замени другите лоши работи што ги јадете, на пример, ако јадете повеќе зеленчук, може да јадете помалку нездрава храна“, вели кардиологот д-р Марк Ајзенберг.

Луѓето кои консумираат повеќе овошје и зеленчук имаат помалку срцеви и мозочни удари, додава кардиологот д-р Ендрју Фримен. Исхраната богата со овошје и зеленчук е корисна за одржување на крвниот притисок, холестеролот и тежината, вели кардиологот д-р Шон Хефрон.

Така, кардиолозите д-р Ајзенберг, д-р Фримен и д-р Хефрон го открија својот омилен зеленчук за оптимално здравје на срцето.

Зелен лиснат зеленчук

Јадењето околу 30 грама зелен лиснат зеленчук дневно може да го намали ризикот од срцеви заболувања, според студија од 2021 година. “Се трудам да консумирам што повеќе зелен лиснат зеленчук. Тоа може да биде спанаќ, рукола, кељ и слично”, открива д-р Фримен. За ручек, тој сака да подготви голема чинија салата со мешавина од разновиден лиснат зеленчук.

Цвекло

Овој корен зеленчук е уште еден богат извор на антиоксиданси, влакна и минерали. Цвеклото е исто така особено богато со нитрати, а се покажало дека неговиот сок го намалува крвниот притисок.

Како работи? Така, откако човек ќе консумира нитрат, телото го претвора во азотен оксид, кој ги отвора крвните садови и го стимулира протокот на крв, што резултира со помал притисок во артериите, објаснува диететичарката Натали Ризо. Хефрон истакнува: „Цвеклото е нешто што секогаш им го препорачувам на луѓето“.

Артишок

Според една студија од 2004 година, артишокот содржи најмногу антиоксиданси од кој било зеленчук, освен гравот. Кога луѓето земале додатоци од екстракт од лист од артишок, тоа резултирало со „значително намалување“ на крвниот притисок, покажа преглед на студии од 2022 година. Тоа, исто така, доведе до намалување на вкупниот и ЛДЛ холестеролот, покажа студијата.

Аспарагус

Аспарагусот содржи аспарагин, соединение кое може да го подобри протокот на крв и да помогне во намалувањето на крвниот притисок, според диететичарот Грејс Дероча. Тие се еден од омилените зеленчуци на Ајзенберг и Хефрон и имаат диуретично дејство, што му помага на телото да се ослободи од вишокот натриум и на тој начин го намалува крвниот притисок.

Домати

Ајзенберг сака домати, кои се истакнати во медитеранската исхрана и се богати со ликопен, моќен антиоксиданс за кој се верува дека има заштитен ефект врз кардиоваскуларниот систем, според студијата од 2022 година. Може да го подобри крвниот притисок и протокот на крв и да ја намали големината на наслагите што се таложи во артериите.

Доматите се меѓу зеленчукот поврзан со помал ризик од коронарна срцева болест во преглед на студии кои го анализираат влијанието на исхраната врз здравјето.

Пронајдете не на следниве мрежи: