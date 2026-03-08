ОВОЈ ЗНАК ЌЕ ИМА НАЈМНОГУ СРЕЌА ВО СЛЕДНИТЕ 27 ГОДИНИ, открива рускиот астролог Василиса Володина: Ги очекува ЗЛАТНО ДОБА, нова моќ и невидени успеси

0 SHARES Сподели Твитни

Не е многу корисно да се предвиди што ќе се случи во иднина, особено во далечната иднина, како на пример, во следните две децении. Сепак, Василиса Володина, која ја презентираше својата прогноза до 2045 година, тврди дека во новата планетарна конфигурација избраните ќе имаат големи шанси за успех. Всушност, еден знак. Кого го издвои познатиот руски астролог како фаворит на Универзумот?

Во наредните години и децении, очекуваме редок астролошки феномен – хармонична фузија на енергиите на Јупитер и Сатурн. Јупитер обично инспирира желба за експанзија и раст, додека Сатурн поттикнува издржливост и способност за градење долгорочни структури. Заедно, тие создаваат единствена комбинација што може да ја трансформира вродената импулсивност во целесомерно, стратешки насочено дејствување. Вториот се однесува на еден знак, истакнува Василиса Володина и открива дека тоа е Овен .

Со други зборови, златното доба на Овенот е пред нас. Многу претставници на овој знак често се способни да извршуваат неколку задачи истовремено, свесни дека губат фокус и енергија, но ситуацијата сега драматично ќе се промени. Како да ќе добијат некоја нова моќ, способност да започнат вистински идеи, но и да ги реализираат на вистински начин. Фокусирањето на меѓународните пазари и областите поврзани со напредните технологии нуди посебни предности, додава астрологот .

Главната тајна на успехот во оваа фаза е фактот дека Овенот конечно ќе научи да ја комбинира својата природна импулсивност со трпението што обично му недостасува, вели Василиса Володина. Секоја иницијатива што ќе ја започне ќе има секоја шанса да се развие во сериозен проект, способен да се прошири далеку надвор од локалниот пазар и да генерира стабилен приход до средината на четириесеттите години од овој век.

Што ги очекува другите хороскопски знаци?

За Бикот, следните две децении исто така ќе бидат поволни, бидејќи ја носат долгоочекуваната стабилност. Хаосот и неизвесноста што ги доживеа во последните години ќе отстапат место на цврста основа. Исто така, инвестициите во материјални средства ќе донесат најголеми придобивки за претставниците на овој знак.

Близнаците и Ракот влегуваат во ера кога нивните вродени способности конечно ќе најдат достоен материјален израз. Најголемата предност на Близнаците ќе биде способноста за градење врски, а успехот ги очекува оние кои создаваат образовни платформи, развиваат онлајн училишта или лансираат интердисциплинарни медиумски проекти.

Природната емпатија и желбата на Ракот да се грижи за другите ќе им помогнат да изградат одржливи односи и стабилен бизнис. Василиса Володина истакнува дека областите поврзани со психолошка поддршка, семејно советување и создавање пријатни простори за живеење се особено ветувачки.

