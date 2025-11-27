Овој метод на мастурбација особено го уживаат жените: Дали знаете што е синтрибација?

0 SHARES Сподели Твитни

Ако сакате да пробате поинаков начин на мастурбирање, без користење раце, секс играчки, па дури и лубрикант, пробајте синтрибација. Сè што треба да направите е да ги стиснете бутовите.

Сексуалната терапевтка Кимберли Томас претходно изјави за списанието Women’s Health дека треба да ги прекрстите нозете и да ги стиснете бутовите. Ова често се прави во комбинација со нишање или триење за да се стимулира клиторисот и вулвата.

Стискањето на бутовите, особено ако ги затегнувате и мускулите на карличниот под, предизвикува проток на крв кон вашите интимни делови, зголемувајќи ја возбудата и задоволството. Сексуалната терапевтка Рејчел Зар рече дека клиторисот се протега по целата должина на вулвата.

Затоа, стискањето на бутовите може да биде исклучително добро за вашата вагина. Иако синтрибацијата најчесто ја практикуваат жените, и мажите можат да ја пробаат.

Многу жени веројатно пробале синтрибација во тинејџерските години, не знаејќи дека овој вид мастурбација се нарекува така. Зар вели дека не треба да се плашите да ја практикувате оваа техника во зрелоста.

